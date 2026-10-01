Antena Căutare
Home TV Stiri TV A studiat actoria în Los Angeles și s-a întors în România pentru un rol la Antena 1. Cine este Eduard Trică

A studiat actoria în Los Angeles și s-a întors în România pentru un rol la Antena 1. Cine este Eduard Trică

Eduard Trică a vorbit mai multe despre rolul său din producția Antena 1, semnată de Ruxandra Ion: „Este primul proiect în care povestea este centrată pe personajul masculin!”.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 10:08 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 10:11
Descoperă cine este Eduard Trică și ce a dezvăluit | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Absolvent al cursurilor din cadrul University of Southern California (USC) din Los Angeles, Eduard Trică a revenit special în România, din SUA, pentru rolul său din serialul original semnat Ruxandra Ion, Inimă sub acoperire.

Cine este Eduard Trică, actorul care va juca în noul serial de la Antena 1, semnat de Ruxandra Ion

Actorul internațional de teatru şi film îi va da viață protagonistului producției, Ian Secăreanu, agent sub acoperire într-o divizie românească a unei importante agenții europene antifraudă. Misiunea lui Ian este să demaşte afacerile murdare ale uneia dintre cele mai înstărite și prospere familii cu o importantă afacere în domeniul dezvoltării imobiliare.

Eduard Trică a făcut dezvăluiri despre rolul său

Articolul continuă după reclamă

Eduard Trică a făcut dezvăluiri despre rolul său

Eduard Trică a luat primul contact cu actoria la vârsta de 9 ani, fără să ştie atunci că acesta va fi drumul său. La 18 ani a plecat la studii în Olanda, unde și-a construit pas cu pas drumul către actorie: a devenit ambasador al universității și, un an mai târziu, „Ambasadorul Anului” în Olanda, ajungând să ghideze anual mii de elevi români în alegerile lor educaționale. În paralel, a fondat o asociație studențească de film și teatru, cu 41 de membri, unde a produs scurtmetraje, reclame și workshopuri de actorie. Un program internațional de studii l-a purtat apoi șase luni prin Bali și Thailanda, iar în ultimul an a fost acceptat la University of Southern California (USC). În iulie 2017, a plecat spre Los Angeles cu doar 624 de dolari în buzunar, dar cu un obiectiv clar: să transforme visul de a deveni actor într-o realitate.

Eduard Trică a făcut dezvăluiri despre rolul său

Eduard Trică a făcut dezvăluiri despre rolul său

În Los Angeles, Eduard și-a continuat pregătirea în actorie, studiind la mai multe studiouri renumite de actorie și lucrând cu profesori cu metode de lucru diferite. A fost o perioadă în care a aprofundat tehnicile de actorie specifice școlii americane și a început să acumuleze experiență în proiecte de teatru și film. Din Los Angeles, Eduard a plecat apoi la Londra, pentru a studia la Unseen School of Drama, un prestigios studio din inima europeană a acestei industrii, unde a fost acceptat direct la o clasă avansată, având ocazia să se pregătească alături de actori pe care îi admira deja pe ecrane. La scurt timp, a obținut rolul principal în unul dintre cele mai mari spectacole de teatru imersiv din lume, jucat în West End, iar după un an la Londra s-a întors în România, unde a interpretat rolul principal într-o piesă de teatru care i-a adus premiul pentru „Cel mai bun actor” în cadrul unui festival național. În 2021 s-a reîntors în Los Angeles, unde a continuat să lucreze la visul lui. În 2025, Eduard a fost distribuit în lung metrajul Acel martie, filmat în România şi Spania. În acelaşi an au urmat încă 3 roluri în producții româneşti, pentru ca apoi să ia castingul pentru rolul protagonistului serialul original Inimă sub acoperire, proiect la care lucrează deja de mai bine de un an de zile.

Citește și: Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: „E ceva ce nu am mai făcut!”

Am ajuns la casting fără să știu exact unde mă va duce acel proces. Eram aproximativ 100 de actori, iar atmosfera era foarte intensă. După opt runde de probe, am fost anunțat că am luat rolul lui Ian Secăreanu. A fost un moment pe care l-am primit cu multă bucurie, dar și cu sentimentul că abia atunci începea adevărata muncă. Un personaj ca Ian îți cere să mergi mult mai departe decât ceea ce se vede la suprafață”, dezvăluie Eduard, care mai spune: „Ian Secăreanu este un agent sub acoperire care trăiește două vieți - una personală și una construită în jurul misiunilor sale. Iar între cele două există un contrast puternic. Este foarte bine antrenat, analitic, disciplinat și extrem de adaptabil. Este pregătit să reacționeze în situații-limită și să supraviețuiască atunci când lucrurile scapă de sub control. Dar, dincolo de toate aceste calități, Ian este un om. Pe parcursul poveștii, obstacolele prin care trece îl obligă să se confrunte cu propriile limite, cu alegerile sale și cu consecințele acestora. Tocmai această dimensiune umană mi se pare cea mai interesantă la el. Nu este doar povestea unui agent sub acoperire, ci și povestea unui om care încearcă să nu se piardă pe sine în timp ce trăiește o viață construită pe identități și secrete”. Mai mult, actorul mai completează: „Pe Ian nu l-am putut descifra din prima. A fost un proces care a început la casting și a continuat în cele cinci luni de pregătire de dinaintea filmărilor. Mi-am pus foarte des aceeași întrebare: „Cum ar fi să trăiesc viața lui Ian?”

La rândul ei, Ruxandra Ion dezvăluie: „Inimă sub acoperire e primul meu proiect în care povestea e centrată pe personajul masculin, așa că alegerea protagonistului a fost esențială. Aveam nevoie de un actor care să poată susține acțiunea și suspansul, dar care să lase să se vadă și vulnerabilitatea omului din spatele misiunii. Edi reușește să le îmbine pe toate și are o calitate rară: poate transmite emoție fără să spună un cuvânt. M-a impresionat mult și disciplina lui. Ritmul nostru de filmare este foarte alert, iar pentru un protagonist munca nu se termină după zece ore petrecute pe platou: acasă trebuie să citească episoadele următoare, să-și învețe replicile și, mai ales, să rămână conectat la trăirile personajului său. Edi face toate astea cu o dăruire extraordinară. Sper ca publicul să descopere ce am descoperit și noi: un om minunat și un actor extrem de talentat!”.

Regizorul Federico Favino completează: „Lucrul cu Eduard e foarte interesant şi mă suprinde deseori, mai ales că el vine şi cu o abordare internațională, având şcoala americană. Este un actor foarte talentat, dedicat și atent la toate detaliile. Asta mă pune, ca regizor, de multe ori în situația de a construi împreună cu el un personaj care devine, de la o zi la alta, din ce în ce mai complex și mai fascinant de urmărit”.

Dezvoltat încă din primăvara 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. În inima acțiunii se află în permanență un agent sub acoperire, care primeşte o misiune extrem de importantă. După un incendiu devastator, acesta îşi asumă o identitate nouă şi pătrunde astfel în una dintre cele mai influente şi corupte familii din domeniul imobiliar, cu scopul de a devoala legături criminale, activități ilegale, spălare de bani, acte de corupție la nivel înalt şi o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Însă cea mai mare provocare nu va fi misiunea pe care o are de îndeplinit. Va fi iubirea!

imagine cu eduard trica
+1
Mai multe fotografii

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?" Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?"
Antena 3 A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $ A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
SpyNews Narcis Bujor a spus cum trebuie să fie femeia care l-ar putea convinge să se așeze la casa lui. Ce a mărturisit despre rolul de tată Narcis Bujor a spus cum trebuie să fie femeia care l-ar putea convinge să se așeze la casa lui. Ce a mărturisit despre rolul de tată
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Inimă sub acoperire, noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: o identitate ascunsă și o misiune periculoasă
Inimă sub acoperire, noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: o identitate ascunsă și o misiune...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bursa neagră a mamelor surogat - ancheta exclusivă Observator despre piața ascunsă a mamelor de închiriat, la Observator 19
Bursa neagră a mamelor surogat - ancheta exclusivă Observator despre piața ascunsă a mamelor de închiriat, la...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x