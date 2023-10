Ramona Olaru, primul interviu despre bărbatul de care s-a îndrăgostit la prima vedere: „Nu mi s-a întâmplat niciodată”. Ce a spus

Ramona Olaru a făcut dezvăluiri inedite despre bărbatul de care spune că s-a îndrăgostit instant. Iată ce mărturisiri a făcut asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani în primul interviu acordat în acest sens!

Ramona Olaru a oferit mai multe detalii despre viața amoroasă actuală, într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, după ce a avut mai multe apariții în care a sugerat că s-a „îndrăgostit pe bune”.

Extrem de frumoasă, carismatică și plină de viață, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani reușește să suscite interesul bărbaților, acelașu lucru întâmplându-se și în cazul partenerului misterios care a apărut în viața sa. Iată cum a cucerit-o, dar și ce a spus despre el!

Ramona Olaru face noi dezvăluiri despre viața sa amoroasă: „M-am îndrăgostit fix la prima vedere!”

Surprinsă la un eveniment monden cu un zâmbet molipsitor, Ramona Olaru a fost întrebată de către reporterul Antena Stars cui i se datorează fericirea care i se citește pe chip. Frumoasa asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a confirmat faptul că este îndrăgostită:

„Din dragoste! Sunt bine, sunt foarte fericită! Întotdeauna am găsit binele în orice situație și nu am de gând să mai las niciun moment să mă supere sau să nu-mi permită să afișez acest zâmbet molipsitor. Fluturii din stomac se trag de la dragoste. M-am îndrăgostit!”, a spus aceasta pentru Antena Stars.

Întrebată dacă a fost dragoste la prima vedere, Ramona Olaru a confirmat și a precizat că nu i s-a întâmplat niciodată să simtă în acest fel:

„Da! M-am îndrăgostit fix la prima vedere! Nu mi s-a întâmplat niciodată și nu m-am mai îndrăgostit așa de când eram adolescentă, cred. Și oricum atunci nu cred că am împărtășit aceste sentimente. Acum am reușit să le și împărtășesc. Este o dragoste matură, curată, sigură, sinceră și fără nicio presiune. Curge ușor.”, a mai adăugat Ramona Olaru pentru sursa citată mai sus.

Ramona Olaru, despre cum a cucerit-o bărbatul misterios din viața sa: „Simpla lui prezență a fost fatală”

Ramona Olaru a mărturisit s-au întâlnit pe stradă în București. Atunci a fost momentul când a simțit o chimie instantă față de cel de lângă ea. Ulterior, bărbatul a făcut rost de numărul ei de telefon și a invitat-o la o primă întâlnire. Asistenta de la Neatza a dezvăluit că nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat din prima:

„Nu a trebuit să facă nimic. Simpa lui prezență a fost fatală! La prima întâlnire a venit cu un buchet imens de flori. Ne-am întâlnit pe stradă, în București. Nu mi-a cerut numărul de telefon, a făcut rost după aceea. Nu mi-a scris pe vreo rețea de socializare, a căutat numărul, s-a stresat vreo două zile până l-a găsit și într-un final l-a găsit. Am acceptat invitația din prima! N-am stat deloc pe gânduri și uite că nu am pierdut. Am și simțit din primul moment, când am schimbat câteva vorbe că n-am de ce să refuz.”, a mai spus asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani pentru Antena Stars.

Întrebată ce listă de priorități are pregătită pentru următoarea perioadă, Ramona Olaru a dezvăluit că tot ce și-a dorit s-a materializat, cu toate că ar mai fi ceva. Asistenta de la Neatza a precizat că, în continuare, își dorește foarte tare un copil, mai precis o fetiță:

„Nu mai am nimic, pentru că tot ce mi-am dorit s-a materializat, pentru că atunci când îmi pun ceva în cap mă ocup fix de lucrul acela și, într-o perioadă destul de scurtă de timp, se și întâmplă și, la un moment dat, nu știu, poate o fetiță. Știți foarte bine ce-mi doresc eu. Lucrez în continuare la acest lucru. Fizic, psihic și emoțional. Orice, dar să fie al meu!”

În ceea ce privește o discuție cu partenerul pe această temă, Ramona Olaru a dat de înțeles că acesta este extrem de deschis, abordând subiectul împreună:

„Este foarte deschis și el, de asemenea, își dorește o familie și copii, n-are nimic împotrivă. Dar la fel, nu grăbim absolut nimic în viață și ce se întâmplă, se întâmplă pur și simplu.”, a încheiat Ramona Olaru pentru sursa citată.

