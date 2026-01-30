Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Stiri Super Neatza cu Răzvan şi Dani aniversează duminică, 1 februarie, 18 ani de dimineți cu o super petrecere live, de la ora 09.00

Super Neatza cu Răzvan şi Dani aniversează duminică, 1 februarie, 18 ani de dimineți cu o super petrecere live, de la ora 09.00

Pe 1 februarie 2026, cea mai iubită gaşcă matinală, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, împlinește 18 ani și… face ce știe mai bine: petrece!

Ana Ivan Autor: Ana Ivan
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 10:49 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 10:52
Galerie
Descoperă ce super ediție Neatza au pregătit Răzvan Simion şi Dani Oțil | Antena 1

Astfel, echipa Neatza petrece în direct, alături de telespectatori şi de prietenii lor dintotdeauna, într-o ediție aniversară specială LIVE, plină de energie, surprize și voie bună.

Super Neatza cu Răzvan şi Dani aniversează duminică, 1 februarie 2026, 18 ani de dimineți cu o super petrecere live, de la ora 09.00

Chiar dacă aniversarea cade într-o duminică, întreaga echipă va fi prezentă, în cadrul unei super petreceri în direct, alături de prietenii de-o viață ai emisiunii — oameni care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început.

“Sărbătorim întocmai ca orice majorat care se respectă: cu oameni dragi, cu râsete adevărate și cu sentimentul că nu ne-am pierdut pofta de joacă. Masa e mai degrabă una simbolică – cu publicul – iar dansul e cel de dimineață, pe care îl știm cel mai bine: între seriozitate și glumă. Nu facem bilanțuri grele, ci ridicăm privirea înainte”, dezvăluie Răzvan Simion, în vreme ce Dani Oțil completează: „Vom năvăli peste colegii noştri de duminică şi vom face o petrecere ca la 18 ani, iar printre invitați vor fi oameni pe care îi știm chiar de 18 ani. Sunt artiști în România care vin la noi din primul an de Neatza la Antena 1!”.

Articolul continuă după reclamă

Ediția aniversară aduce momente speciale, invitați surpriză, amintiri de neuitat și aceeași atmosferă care a transformat Super Neatza într-un ritual de dimineață pentru milioane de telespectatori, timp de 18 ani.

colaj foto cu dani otil si razvan simion de la neatza cu razvan si dani

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze. Pe 1 februarie, toate se adună într-o ediție care promite să fie… super, exact ca Neatza.

Înapoi la Homepage
AS.ro E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: &#8220;Ne întrecem&#8221;! Sumele uriaşe încasate
Observatornews.ro Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Nasser Al-Attiyah, o legendă a competițiilor de raliu, în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cum se pregătește pentru Dakar 2026
Nasser Al-Attiyah, o legendă a competițiilor de raliu, în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cum se...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Răspunsul pe care l-a dat Florin Ristei după ce Dani Oțil l-a întrebat când o să se însoare. Ce a putut să zică | VIDEO
Răspunsul pe care l-a dat Florin Ristei după ce Dani Oțil l-a întrebat când o să se însoare. Ce a putut să...
Ce decizie a luat Marjorie de Sousa cu privire la fiul său. Matias a împlinit 9 ani și nu și-a văzut tatăl de când era un bebeluș
Ce decizie a luat Marjorie de Sousa cu privire la fiul său. Matias a împlinit 9 ani și nu și-a văzut tatăl de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Larisa Udilă, în culmea fericirii după ce a devenit mamă. Primele imagini cu micuța ei
Larisa Udilă, în culmea fericirii după ce a devenit mamă. Primele imagini cu micuța ei Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x