Ilona Brezoianu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în direct, la Neatza, gândindu-se la ajutorul pe care i-l oferă mama sa, în creșterea lui Matei, băiețelul ei.

Ca mama unui băiețel de 4 luni, Ilona Brezoianu înțelege mult mai bine cât de dificil e să fii mamă. Actrița este norocoasă pentru că are parte de ajutor din partea mamei sale, în creșterea copilului. Ilona Brezoianu a trebuit să citească o scrisoare a unei tinere mame pentru mama sa, iar faptul că s-a regăsit în poveste a făcut-o pe Ilona să nu mai poată citi din cauza lacrimilor.

Ilona Brezoianu s-a regăsit în scrisoarea unei telespectatoare pentru mama sa: „De când sunt mamă am început să o apreciez mai mult pe mama mea. Îmi dau seama că nu e ușor să fii mamă, Chiar dacă par foarte relaxată sunt momente în care și mie îmi este greu și vreau să-i mulțumesc mamei mele că mă ajută foarte mult și nu știu de unde mai are puterea să fie și bunică”, a spus Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu, în lacrimi la Neatza. Momentul care a făcut-o să nu mai poată vorbi de emoție: „Dacă nu ești mamă, nu înțelegi”

Actrița nu a putut citi scrisoarea care a emoționat-o până la lacrimi: „Nu cred că voi găsi cuvinte suficient de puternice ca să-ți mulțumesc pentru…Nu pot să citesc!”, a spus Ilona, care i-a dat scrisoarea lui Florin Ristei, pentru că nu a mai putut vorbi din cauza lacrimilor.

În scrisoare, telespectatoarea Cristina i-a mulțumit mamei sale pentru tot ajutorul pe care i l-a oferit după ce ea însăși a devenit mamă, iar Ilona s-a regăsit în acest mesaj.

„Dacă nu ești mamă, nu înțelegi. Cred că suntem multe care ne regăsim în asta, mai ales după ce am născut și ne-am dat seama cât de mult ne ajută mamele care ne preiau din responsabilități când noi nu mai putem”, a spus Ilona Brezoianu.

„Înțelegi mult mai bine câte sacrificii au făcut părinții noștri, că nu e ușor să crești un copil, nu era ușor nici atunci în zilele acelea, acum cred că e mai simplu, dar fără ajutor pentru mine cred că ar fi fost mult mai greu”, a mai spus actrița.

În cadrul campaniei „Sărut-mâna, mamă!”, care s-a desfășurat până în perioada 1-8 martie, participanții au trimis scrisori de dragoste către mamele lor.

Ilona Brezoianu a devenit mamă în luna noiembrie a anului 2025: „Am făcut livrarea... Un pachețel blondut de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră”, a transmis Ilona Brezoianu pe 18 noiembrie, 2025, când Matei a venit pe lume.