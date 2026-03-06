Începând de luni, 9 martie, la Super Neatza, Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici

Antena Căutare
Începe cea de-a 10-a ediție a concursului cu acelaşi nume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 13:48 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 13:49
În această primăvară, Răzvan și Dani, alături de echipa Super Neatza, dau startul celei de-a 10-a ediții a concursului „Cea mai sexy mămică”, competiția care celebrează frumusețea, energia și farmecul mamelor din România. Acesta va debuta luni, 9 martie, începând cu ora 08.00, la Antena 1.

„De fiecare dată când începe concursul Cea mai sexy mămică, ne reamintim cât de multă energie și bucurie pot aduce mamele pe platoul de la Neatza. Nu este doar despre frumusețe, ci despre curaj, despre zâmbetul acela care spune o poveste și despre mândria de a fi mamă. Pentru noi, ediția a 10-a este una specială și abia așteptăm să cunoaștem mămicile care vor urca pe scena Super Neatza”, spune Răzvan Simion, în vreme ce Dani Oțil completează: “De zece ediții vedem la Neatza mame care ne surprind de fiecare dată: sunt pline de viață, de umor și de încredere. Concursul acesta e, de fapt, o celebrare a lor. Vrem să le oferim un moment în care să strălucească, să se bucure de experiență și să arate tuturor că a fi mamă e ceva mult mai complex decât pare la prima vedere!”.

Toate mămicile care vor să își pună în valoare zâmbetul, veselia și personalitatea sunt invitate să participe în emisiunea Super Neatza. Publicul va fi cel care decide cine merită să câștige titlul „Cea mai sexy mămică 2026”. Înscrierile se pot face deja, simplu, pe pagina oficială a emisiunii: a1.ro/neatza/ceamaisexymamica. Cerințele minime sunt simple: un zâmbet fermecător și o veselie naturală.

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze. De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului a făcut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, a transmis de pe apã sau din aer, a locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-a transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori a avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, aceştia au reuşit chiar să construiască un platou excepțional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune, sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. Şi Super Neatza a devenit bucuria dimineților, cu mii de ore de emisii live, audienţe record şi poveşti speciale petrecute alături de telespectatori.

