Telespectatorii, invitați speciali ai ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani! Emisiunea, lider de audiență

Ediția aniversară Super Neatza cu Răzvan şi Dani a fost lider de audiență cu ediția de duminică, 1 februarie 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 13:00 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 13:06
Ieri, gaşca celui mai iubit matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, a aniversat 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, 18 ani de emisii live, printr-o super petrecere, live, alături de prietenii lor de-o viață, artişti care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început.

Telespectatorii au spus şi ei “prezent” la marea aniversare, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 09.00 – 13.01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 3.4 puncte de rating şi 20.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 3.7 puncte de rating și 17% cotă de piață, în timp ce locul 2, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating și 12.7% cotă de piață, dar şi la nivelului publicului național.

Citește și: Super Neatza, 1 februarie 2026. Super joc aniversar! Echipa de la Neatza răspunde la cele mai tari întrebări

Marea aniversare live a adus împreună pe platoul de filmare o mulțime de artiști și prieteni ai show-ului, care au venit să sărbătorească alături de echipă și de telespectatori acest moment important. Printre invitați s-au numărat Pepe, Bella Santiago, jurații Chefi la cuțite, Fly Project, Mandinga, Raluca Bădulescu, Emilian, Vlad Gherman, Radu Ștefan Bănică, Monica şi Leonard Doroftei, Ruby și Elena Gheorghe, în vreme ce Florin Ristei şi bandul său au cântat, în premieră, imnul Super Neatza. DJ Andrei Niculae şi iubita sa, Claudia, le-au fost şi ei alături matinalilor, întreaga zi de sărbătoare.

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze, devenind astfel un reper pentru piața de televiziune din România.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor.
Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor.
