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29 de ani fără Prințesa Diana. Întrebările care încă planează asupra tragediei din 31 august 1997. Ultimele ore din viața sa

Această zi a rămas în memoria colectivă și printr-un eveniment tragic: moartea Prințesei Diana, care a provocat un val uriaș de emoție și doliu în întreaga lume și a avut consecințe importante asupra familiei regale britanice și a modului în care era tratată securitatea publică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 17:59 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 18:00
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29 de ani fără Prințesa Diana. Întrebările care încă planează asupra tragediei din 31 august 1997. Ultimele ore din viața sa | Profimedia Images
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În fiecare an, pe 31 august, este celebrată Ziua Limbii Române. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Legea nr. 53/2013.

Ideea introducerii unei astfel de zile a apărut în 2011, când 166 de parlamentari, proveniți din toate grupurile politice, au depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propuneau ca data de 31 august să fie dedicată limbii române.

Proiectul a primit aprobarea Senatului pe 6 decembrie 2011, iar ulterior a fost adoptat de Camera Deputaților, în ședința din 19 februarie 2013.

Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu pe 13 martie 2013 și a fost publicată în Monitorul Oficial câteva zile mai târziu, pe 19 martie 2013. De atunci, 31 august reprezintă, oficial, o zi dedicată limbii române și promovării importanței sale culturale și identitare.

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29 de ani fără Prințesa Diana. Întrebările care încă planează asupra tragediei din 31 august 1997. Ultimele ore din viața sa

De asemenea, moartea Prințesei Diana va rămâne întotdeauna un punct important de repet pentru data de 31 august. De-a lungul timpului, mai multe întrebări au planat deasupra sa și asupra morții sale.

8 întrebări care au rămas în jurul morții Prințesei Diana

1. Cine era la volanul misteriosului Fiat Uno alb?

Una dintre cele mai controversate necunoscute este identitatea persoanei care conducea un Fiat Uno alb. Anchetatorii au stabilit că Mercedesul în care se aflau Diana și Dodi a intrat în contact cu acest autoturism în tunel sau în apropierea intrării. Cu toate acestea, șoferul și mașina nu au fost identificați definitiv. Fotograful James Andanson a fost verificat în cadrul investigației, însă Operation Paget nu a găsit dovezi care să demonstreze că Fiatul său a fost implicat în accident, spun cei de la People.com.

2. Ce s-a întâmplat, de fapt, între Mercedes și Fiat?

Contactul dintre cele două mașini a fost susținut de probe, însă circumstanțele exacte au rămas neclare. Nu s-a stabilit cine se afla la volanul Fiatului și nici motivul pentru care acesta nu a rămas la locul accidentului. Totuși, ancheta nu a descoperit indicii care să lege incidentul de o presupusă tentativă de asasinat.

3. De ce nu purta Diana centura de siguranță?

Lipsa centurii a devenit una dintre principalele surse ale teoriilor conspiraționiste, mai ales din cauza afirmațiilor potrivit cărora Diana obișnuia să folosească centura. S-a speculat chiar că sistemul de siguranță al Mercedesului ar fi fost modificat intenționat. Testele efectuate ulterior nu au confirmat această ipoteză. În schimb, ancheta a indicat faptul că nefolosirea centurii a contribuit semnificativ la gravitatea rănilor suferite.

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4. A fost folosit un flash înainte de impact?

De-a lungul anilor au apărut relatări despre o lumină puternică sau un flash care ar fi putut să-l orbească pe șofer înainte de producerea accidentului. Investigatorii Operation Paget au analizat și această ipoteză, alături de informațiile despre vehicule necunoscute și eventuale obstacole de pe traseu. Nu au fost găsite însă dovezi convingătoare că ar fi existat o acțiune coordonată și intenționată.

5. De ce nu există o înregistrare CCTV completă a traseului?

Lipsa unor imagini care să surprindă integral deplasarea Mercedesului a alimentat numeroase suspiciuni. Investigatorii au verificat camerele de supraveghere și sistemele de monitorizare a traficului din Paris. Faptul că nu există o înregistrare completă a ultimelor minute ale călătoriei a rămas o sursă de întrebări, dar nu a fost considerat o dovadă a existenței unui complot.

6. Era Diana însărcinată în momentul morții?

Ipoteza unei sarcini a fost lansată în special de Mohamed Al-Fayed, care susținea că Diana urma să aibă un copil cu Dodi și că acest lucru ar fi stat la baza unui presupus complot. Investigația Operation Paget nu a identificat însă dovezi care să confirme că Diana era însărcinată. În plus, persoanele apropiate prințesei nu au relatat că aceasta ar fi fost însărcinată.

7. Se pregăteau Diana și Dodi să anunțe o logodnă?

Mohamed Al-Fayed a afirmat că fiul său cumpărase un inel și că intenționa să facă publică logodna cu Diana la scurt timp după vacanță. S-a vehiculat inclusiv că anunțul urma să fie făcut pe 1 septembrie 1997, la o zi după accident. Ancheta a analizat inclusiv povestea inelului și declarațiile celor apropiați, însă nu a găsit dovezi că Diana avea planuri concrete de a se logodi cu Dodi.

8. De ce a ajuns Diana atât de târziu la spital?

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Și intervenția medicală de după accident a dat naștere unor teorii. Faptul că medicii au decis să o stabilizeze mai întâi la locul accidentului, înainte de a o transporta la spital, a fost pus sub semnul întrebării. Operation Paget a analizat și modul în care s-a desfășurat intervenția medicală, fără să identifice dovezi că întârzierea transportului ar fi fost intenționată sau parte a unui plan pentru a-i provoca moartea.

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