Antena Căutare
Home News Actualitate O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic:Profit Medicul demis în urma anchetei, cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor

O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic:Profit Medicul demis în urma anchetei, cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor

Ancheta Observator „Diagnostic: Profit!” produce noi efecte.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 14:35 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 14:36
O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic:Profit Medicul demis în urma anchetei, cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor | Observator
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ancheta Observator „Diagnostic: Profit! produce noi efecte. După ce medicul care compara cancerul cu „o bătătură”, din clinica unde Gigi Becali este acționar majoritar, a fost demis în urma dezvăluirilor Observator, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat și a început cercetarea disciplinară a acestuia.

O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic

Colegiul Medicilor: „Afirmațiile trebuie să respecte principiul medicinei bazate pe dovezi”. „Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat în acest caz și cercetarea disciplinară a început.”, a confirmat, pentru Observator, Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Suntem de părere și susținem, în permanență, că medicul în spațiul public trebuie să comunice în ceea ce privește medicina bazată pe dovezi și toate afirmațiile care sunt făcute trebuie să respecte acest principiu fundamental.”, a subliniat aceasta.

Articolul continuă după reclamă

De la ancheta Observator, la măsuri concrete

În prima anchetă „Diagnostic: Profit!, Observator a prezentat afirmațiile făcute de medicul anchetat acum, inclusiv comparația dintre cancer și „o bătătură” și recomandările adresate unor paciente cu privire la mamografie.

În urma anchetei, medicul a fost demis de la clinica unde activa. Acum, cazul său este și cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Seria de anchete „Diagnostic: Profit!” continuă dezvăluirile despre mecanismele prin care frica și speranța pacienților bolnavi de cancer pot fi transformate în afaceri. Următorul episod va fi difuzat miercuri, 22 septembrie, la Observator 19.

Primele episoade ale seriei de anchete sunt disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

+1
Mai multe fotografii

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

„Soarta cuiva nu trebuie să fie despre noroc"...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
Observatornews.ro A muncit 43 de ani, inclusiv în weekenduri. Ce pensie primește acum: "Îmi număr banii zilnic" A muncit 43 de ani, inclusiv în weekenduri. Ce pensie primește acum: "Îmi număr banii zilnic"
Antena 3 5.300 de oameni au fost duși pe o insulă mică de forma unui cuirasat, lângă Nagasaki, și au rămas acolo 25 de ani. Apoi totul s-a oprit 5.300 de oameni au fost duși pe o insulă mică de forma unui cuirasat, lângă Nagasaki, și au rămas acolo 25 de ani. Apoi totul s-a oprit
SpyNews Ce promisiune i-a făcut fiul cel mic al Mădălinei Apostol mamei sale. Declarații emoționante: ”Asta voi face” Ce promisiune i-a făcut fiul cel mic al Mădălinei Apostol mamei sale. Declarații emoționante: ”Asta voi face”
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Explozie misterioasă lângă Chișinău. Bubuitura s-a auzit în mai multe localități, iar autoritățile caută explicații
Explozie misterioasă lângă Chișinău. Bubuitura s-a auzit în mai multe localități, iar autoritățile caută...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Dezvăluiri neașteptate despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu ar fi vrut să-și recunoască fetița: „Știa că e a lui”
Dezvăluiri neașteptate despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu ar fi vrut să-și recunoască fetița:...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x