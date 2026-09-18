Ancheta Observator „Diagnostic: Profit!” produce noi efecte.

O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic:Profit Medicul demis în urma anchetei, cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor | Observator

Ancheta Observator „Diagnostic: Profit!” produce noi efecte. După ce medicul care compara cancerul cu „o bătătură”, din clinica unde Gigi Becali este acționar majoritar, a fost demis în urma dezvăluirilor Observator, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat și a început cercetarea disciplinară a acestuia.

O nouă măsură după ancheta Observator Diagnostic

Colegiul Medicilor: „Afirmațiile trebuie să respecte principiul medicinei bazate pe dovezi”. „Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Colegiul Medicilor din Municipiul București s-a autosesizat în acest caz și cercetarea disciplinară a început.”, a confirmat, pentru Observator, Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

„Suntem de părere și susținem, în permanență, că medicul în spațiul public trebuie să comunice în ceea ce privește medicina bazată pe dovezi și toate afirmațiile care sunt făcute trebuie să respecte acest principiu fundamental.”, a subliniat aceasta.

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De la ancheta Observator, la măsuri concrete

În prima anchetă „Diagnostic: Profit!”, Observator a prezentat afirmațiile făcute de medicul anchetat acum, inclusiv comparația dintre cancer și „o bătătură” și recomandările adresate unor paciente cu privire la mamografie.

În urma anchetei, medicul a fost demis de la clinica unde activa. Acum, cazul său este și cercetat disciplinar de Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Seria de anchete „Diagnostic: Profit!” continuă dezvăluirile despre mecanismele prin care frica și speranța pacienților bolnavi de cancer pot fi transformate în afaceri. Următorul episod va fi difuzat miercuri, 22 septembrie, la Observator 19.

Primele episoade ale seriei de anchete sunt disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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