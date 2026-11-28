Șoferii din București vor avea restricții de circulație în 28 noiembrie ca urmare a organizării repetițiilor paradei de Ziua Națională a României, care vor avea loc în zona Arcului de Triumf.

Se impun restricții de trafic pe mai multe artere principale ale Bucureștiului. | Hepta

Militarii de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor vor face repetiții generale pentru parada de Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie.

Repetițiile vor avea loc în zona Arcului de Triumf, astfel că autoritățile au impus restricții de trafic pe mai multe artere principale în ziua de 28 noiembrie, în intervalul orar 02:00 - 17:00.

Ce se întâmplă la Arcul de Triumf pe 28 noiembrie

Repetițiile generale pentru parada militară de 1 Decembrie vor avea loc în intervalul 09:00 - 16:00, în timp ce restricțiile de circulație vor fi introduse în intervalul orar 02:00 - 17:00.

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Așadar, în zilele de 28 noiembrie și 30 noiembrie, traficul va fi restricționat în zona Piața Arcului de Triumf și va fi redirecționat gradual spre alte artere.

Restricțiile se aplică în următoarele zone:

Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere;

Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf;

Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

Strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Brigada Rutieră a transmis un comunicat oficial cu privire la restricțiile de trafic impuse în cele trei zile în care vor avea loc repetițiile, pentru a facilita buna organizare a acestora.

”În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru”, a transmis Brigada Rutieră.

Când are loc parada militară de 1 Decembrie

Parada militară de Ziua Națională a României începe marți, pe data de 1 decembrie, de la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf. La eveniment vor participa peste 2.000 de militari, alături de 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, conform comunicatului transmis de MApN.

De asemenea, atât în ziua evenimentului, cât și în cele trei zile de repetiție, vor fi trase 21 de salve de tun în timpul intonării Imnului Național al României. Reprezentanții MApN au făcut precizări referitoare la zonele vizate.

”Menționăm faptul că atât la antrenamentele de la Arcul de Triumf, din 28 și 30 noiembrie, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 11.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională”, a mai transmis MApN.