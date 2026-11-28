Românii se bucură de o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie! Începând de astăzi, 28 noiembrie, angajații care au program obișnuit de lucru de luni până vineri beneficiază de patru zile consecutive de odihnă, datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Cu toate acestea, nu toți salariații vor avea parte de această pauză. Iată însă cine este obligat să meargă la serviciu pe 30 noiembrie și 1 decembrie!

A început minivacanța de patru zile! Cine are liber pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026 | pexels

Ultimul weekend din luna noiembrie vine cu o veste bună pentru angajații din România. Anul acesta, zilele libere de Sfântul Andrei și Ziua Națională se leagă perfect de weekend, astfel că mulți salariați vor avea parte de o perioadă de relaxare fără să fie nevoiți să își ia concediu.

Minivacanță de patru zile pentru români la final de noiembrie

Mai exact, astăzi, 28 noiembrie, și mâine, 29 noiembrie, sunt urmate de două sărbători legale. Luni, 30 noiembrie, este celebrat Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, iar marți, 1 decembrie, românii sărbătoresc Ziua Națională.

Astfel, persoanele care au program de lucru de luni până vineri se vor bucura de patru zile libere consecutive, urmând să revină la serviciu miercuri, 2 decembrie 2026, conform avocatnet.ro.

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Cine are liber pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026

Potrivit Codului muncii, atât ziua de 30 noiembrie, cât și cea de 1 decembrie sunt considerate sărbători legale în care nu se lucrează. Acest drept se aplică salariaților din sectorul public, dar și celor din mediul privat.

Prin urmare, angajații care au un program obișnuit de lucru și nu sunt încadrați în categorii pentru care activitatea trebuie asigurată inclusiv în zilele de sărbătoare legală beneficiază de două zile libere suplimentare.

Totuși, există și situații în care angajatorii nu pot întrerupe activitatea, iar unii salariați trebuie să se prezinte la locul de muncă.

Cine este obligat să lucreze în minivacanța de patru zile

Nu toți românii vor putea profita de această minivacanță. Potrivit legislației, anumite categorii de angajați pot fi programate la serviciu în zilele de sărbătoare legală, în special în unitățile sanitare și în cele de alimentație publică, precum și în locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza specificului procesului de producție sau al activității.

În cazul salariaților care lucrează pe 30 noiembrie și 1 decembrie, angajatorii au obligația de a le acorda timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu poate fi acordat din motive justificate, angajații trebuie să primească un spor la salariul de bază de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

În sectorul bugetar, pentru anul 2026, se aplică și regulile speciale de compensare prevăzute de Legea nr. 141/2025, inclusiv acordarea timpului liber corespunzător în următoarele 90 de zile, în condițiile legii.

Așadar, în timp ce o mare parte dintre angajați se bucură de patru zile consecutive de odihnă, cei care lucrează în domenii unde activitatea trebuie asigurată în permanență vor beneficia de compensarea prevăzută de legislație.

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