Cât costă un metru cub de lemne pentru foc în 2025. Creșterea TVA-ului se resimte puternic

Lemnele de foc s-au scumpit pe fondul creșterii TVA-ului, iar românii sunt nevoiți să depună eforturi financiare uriașe pentru a și le permite. Iată cât trebuie să scoată din buzunar cei care depind de sobe pentru a se încălzi în funcție de lemn și de zona de proveniență!

Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 10:38
Cât costă un metru cub de lemne pentru foc în 2025

Prețul lemnelor pentru foc i-a înmărmurit pe românii care depind de sobe pentru a se încălzi în iarna anului 2025.

Deși toată lumea se aștepta la o creștere semnificativă de preț, nimeni nu se gândea că este posibil să se ajungă la un cost atât de mare, care, de cele mai multe ori, îi obligă pe români să depună eforturi financiare colosale pentru a se putea încălzi în cel mai friguros anotimp din an.

În 2024, Romsilva vindea lemnul la un preț mediu de 282 de lei pe metru cub fără TVA, însă acum românii nu mai găsesc aceste prețuri nicăieri în România.

Potrivit Observator News, în piața liberă costurile pentru un metru cub fără TVA încep de la 300 de lei și pot ajunge chiar și la 650 de lei în funcție de starea lemnului, dar și de zona din care acesta provine.

Cei care s-au gândit din timp și cu groază la creșterile de preț și la măsurile de austeritate, au luat-o înainte și și-au achiziționat lemnele încă din primăvară, atunci când prețurile erau ceva mai mici.

„E mai avatajos pentru că sunt mai ieftine. Majoritatea vecinilor cumpără lemnele din primăvară” a spus Valentin pentru sursa citată mai sus, dezvăluind că a plătit mai mult chiar și în acest context: „Anul trecut a fost 200, anul ăsta a fost 300 la metrul cub”.

TVA-ul pentru lemnul de foc a crescut de la 1 august 2026 de 5% la 9%

În țara noastră, încălzirea cu ajutorul lemnelor de foc este o metodă încă practicată de milioane de români, atât din motive tradiționale, cât și din cauza faptului că nu toate localitățile sunt racordate la o rețea de gaze.

Pentru cei din mediul rural, lemnul rămâne principala sursă de încălzire chiar și în contextul scumpirilor pentru că majoritatea caselor nu au fost gândite pentru centrale pe gaz, iar adaptarea la sisteme moderne ar costa mult mai mult decât aceștia își permit în cazul în care se va lua în calcul racordarea locuințelor la rețele de gaz.

Faptul că TVA-ul a crescut inclusiv prețul lemnelor i-a consternat pe majoritatea celor care se încălzesc cu ajutorul sobelor, însă aceștia privesc neputincioși și resemnați că trebuie să renunțe la alte necesități pentru a putea să treacă cu bine peste iarna geroasă care se anunță.

Iată care ar fi prețurile estimative în funcție de zone:

  • Bacău: 400 lei/mc
  • Florești/Cluj: 480 lei/mc
  • Bichigiu: 420 lei/mc
  • Brașov: 650 lei/mc
  • Gorj: 300 lei/mc
