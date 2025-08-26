Antena Căutare
În iulie, cea mai mare pensie din România atingea suma record de 98.000 de lei net, echivalentul a circa 19.600 de euro lunar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 14:20 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:54
Cât de mult a scăzut cea mai mare pensie din România, după impunerea contribuției pe sănătate. La ce sumă s-a ajuns | Shutterstock

După introducerea contribuției de 10% la sănătate (CASS), venitul s-a diminuat cu 9.506 lei, adică aproape 1.900 de euro, coborând în august la 88.558 de lei net (17.700 de euro).

Mecanismul de calcul este unul simplu doar în aparență: pentru toate pensiile, primii 3.000 de lei sunt exceptați de la taxă, iar contribuția se aplică pe restul sumei. Abia apoi se scade și impozitul clasic de 10%.

Scăderea nu a afectat doar pensia de top. Conform datelor guvernamentale:

  • a doua cea mai mare pensie a coborât de la 85.367 lei (17.000 de euro) la 77.130 lei (15.400 de euro);
  • a treia, de la 81.292 lei (16.250 de euro) la 73.463 lei (14.700 de euro);
  • iar locul zece în clasament a scăzut de la 56.689 lei (11.300 de euro) la 51.320 lei (10.260 de euro).

Chiar și după diminuări, toate cele zece pensii de vârf din România rămân peste pragul de 10.000 de euro lunar, beneficiarii fiind foști profesioniști din domeniul bancar și al asigurărilor, care au contribuit proporțional la sistem.

În timp ce aceste sume atrag atenția prin dimensiunea lor, tabloul general al pensiilor din România arată complet diferit. Pensia medie este de doar 2.814 lei, adică aproximativ 560 de euro pe lună. Peste 4,5 milioane de români trăiesc din astfel de venituri modeste.

De altfel, sistemul de sănătate pe care guvernul încearcă să-l stabilizeze prin introducerea CASS se confruntă cu o problemă structurală: din 17 milioane de persoane asigurate, doar 6,6 milioane contribuie efectiv la fond.

Un viitor cu taxe mai mari, dar fără creșteri de pensii

Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja că pensiile și salariile bugetarilor nu vor fi majorate în 2026, invocând situația critică a finanțelor publice. România a încheiat anul trecut cu un deficit bugetar record, de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană, potrivit libertatea.ro.

Astfel, deciziile guvernului de a impune noi taxe și de a limita cheltuielile vin ca măsuri de ultimă instanță pentru a evita intrarea în incapacitate de plată.

