De la 1 septembrie începe „Litoralul pentru toți” 2025. Ce oferte îi așteaptă pe turiști | VIDEO

Mai sunt câteva zile până se dă startul programului „Litoralul pentru toți”. Iată ce oferte sunt.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 16:42 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 16:42

Programul „Litoralul pentru toți” începe la 1 septembrie. Astfel că, de luni, stațiunile de la malul mării vor fi luate cu asalt de un nou val de turiști.

Ce oferte au hotelurile pentru turiști în programul „Litoralul pentru toți”

Potrivit Observatornews.ro, prețurile pe litoral începând de la 1 septembrie vor cu 50% mai mici față de sezonul estival.

În ceea ce privește vremea, turiștii vor avea parte de temperaturi perfecte pentru un sejur la mare. Asta, dar și prețurile înjumătățite până la finalul lunii septembrie reprezintă un motiv în plus pentru ca românii să se bucure de o vacanță la malul mării.

În stațiunea Mamaia, prețurile pe noapte de persoană la un hotel de 2 stele este de 80 de lei. La unul de 3 stele, cu mic-dejun inclus, pornesc de la 75 de lei de persoană. La hotelurile de 3 stele cu servicii all inclusive, prețurile pornesc de la 237 de lei de persoană.

În Eforie Nord, pachetele pregătite de hotelieri sunt la fel ca cele din Mamaia. În timp ce în Eforie Sud, hotelierii au o condiție importantă: sejurul trebuie să fie de minimum 5 nopți. Și aici prețurile pornesc de la 80 de lei pe noapte de persoană.

În sudul litoralului, de la Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, până în Mangalia, tarifele pornesc de la 140 de lei pe noapte de persoană și pot ajunge până la 219 lei.

Aceste oferte, dar și vremea potrivită, îi atrag pe turiști în număr mare pe litoralul românesc la începutul toamnei 2025.

