(P) Transferul de responsabilitate pentru DEEE: obligațiile producătorilor și importatorilor de echipamente electrice

Știai că lumea aruncă anual 91 miliarde de euro la gunoi? O faci chiar și tu - atunci când depozitezi dispozitive electrice la întâmplare.

La nivel național, românii aruncă 250 milioane kg de echipamente, din care doar 71,5 milioane sunt reciclate corect. Ce impact are o astfel de situație asupra business-ului tău? Una uriașă - care vine cu repercusiuni atât de ordin financiar, cât și reputațional.

Tocmai de aceea, pentru a asigura un sistem transparent, legislația prevede un mecanism clar - transfer de responsabilitate. Procesul nu e doar o obligație, ci o contribuție directă la reducerea poluării și obținerea unei economii circulare.

Ce implică mai exact, dar și cum îl poți aplica la nivelul companiei tale - rămâne să descoperi mai jos.

Transferul de responsabilitate: ce înseamnă și cine îl gestionează

Transferul de responsabilitate este un sistem prin care producătorii și importatorii de echipamente electrice și electronice își îndeplinesc obligațiile legale cu privire la gestionarea DEEE. Procesul se face prin intermediul unei organizații de transfer de responsabilitate (OTR).

Practic, în loc ca fiecare business să gestioneze pe cont propriu colectarea, reciclarea și raportarea deșeurilor electrice, responsabilitatea e preluată de o organizație autorizată.

Mai simplu spus, rolul OTR-ului este de a încadra compania în legalitate, dar și de a:

• Îndeplini țintele de colectare și reciclare;

• Asigura conformitatea documentelor;

• Garanta trasabilității cantităților.

Obligațiile producătorilor și importatorilor de EEE

În contextul în care tehnologia evoluează constant, iar utilizarea dispozitivelor a intrat în rutină, trebuie tras un semnal de alarmă. Legislația stabilește un set clar de obligații producători EEE, iar printre cele mai importante se numără, conform OUG 5/2015:

Înregistrarea în ANMAP - Înscrierea în Registrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului ca Producător de echipamente este esențială. Este primul pas pentru desfășurarea legală a activității și în urma căruia se primește un număr de înregistrare.

Declararea și raportarea cantităților puse pe piață - Companiile au obligația să declare periodic cantitățile de echipamente introduse pe piață, defalcate pe categorii. Astfel, sunt determinate obligațiile de colectare și recuperare. Afacerile trebuie să îndeplinească măcar ratele minime.

Asigurarea finanțării colectării și tratării DEEE - Responsabilitatea în ceea ce privește costurile generate de colectare, transport, tratare și reciclare revine producătorilor. Transferul de responsabilitate permite externalizarea unei astfel de sarcini către o organizație specializată în gestionare DEEE.

Cum te sprijină Environ în îndeplinirea obligațiilor legale

Dacă ești unul dintre producători sau importatori echipamente electrice, sprijinul unei organizații de transfer de responsabilitate devine indispensabil.

Environ se numără printre asociațiile de profil cu experiență în domeniu, care îți poate furniza servicii de:

• Gestionare conformă a obligațiilor - prin coordonarea activităților de colectare, tratare și reciclare.

• Raportare transparentă - prin oferirea de raportări regulate, corecte și conforme cu cerințele ANPM.

• Consultanță și suport continuu - Environ asigură îndrumare pentru clasificarea adecvată a produselor, declararea cantităților și interpretarea prevederilor juridice.

De asemenea, asociația face eforturi continue pentru a susține campanii de conștientizare și educare a publicului. Cele mai multe probleme cu privire la gestionarea deșeurilor provin din lipsa informării.

Beneficiile unui parteneriat cu o organizație autorizată

Încă nu te-ai convins de importanța unei organizații de transfer? Iată ce beneficii poți accesa:

• Conformitate legală fără riscuri;

• Reducerea efortului administrativ;

• Contribuție reală la protecția mediului.

Nu doar că vei respecta măsurile din legislatie DEEE, dar compania ta va deveni un pilon de încredere în fața clienților și partenerilor de business.

Concluzie

Transferul de responsabilitate nu este doar o cerință legală – este un mecanism esențial pentru un sistem eficient de gestionare a DEEE.

Producătorii și importatorii care colaborează cu o organizație autorizată precum Environ beneficiază de conformitate juridică, transparență, costuri optimizate și contribuție reală la protejarea mediului.

Alege să faci și tu parte din schimbare!

