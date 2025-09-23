Antena Căutare
Home News Actualitate Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente va informa medicii că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 11:47 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 12:54
Galerie
Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii | Shutterstock/ Profimedia

El a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor şi chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi – o strategie de sănătate publică care a dus infecţia la copii la un pas de eradicare – până la vârsta de 12 ani.

Donald Trump leagă autismul de utilizarea Paracetamolului în timpul sarcinii. Ce spun, însă, medicii

”Ei recomandă cu tărie ca femeile să limiteze utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este necesar din punct de vedere medical”, cum ar fi pentru tratarea febrei, „dacă nu puteţi rezista”, a spus Trump, potrivit news.ro.

Citește și: Gestul emoționant făcut de Donald Trump pentru văduva lui Charlie Kirk. Ce moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială

Articolul continuă după reclamă

Experţii spun că există multiple cauze ale autismului, iar ştiinţa care arată o legătură între autism şi Tylenol nu este încă stabilită. Fără tratament, febra poate fi periculoasă atât pentru făt, cât şi pentru persoana însărcinată, spun experţii. Riscurile includ avort spontan, malformaţii congenitale şi hipertensiune arterială.

Studiile arată că, la un moment dat în timpul sarcinii, majoritatea persoanelor utilizează acetaminofen, comercializat sub numele de Tylenol. Acetaminofenul este considerat singura opţiune sigură, disponibilă fără prescripţie medicală, pentru tratarea durerii sau febrei la femeile însărcinate. Alte opţiuni comune pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul sau aspirina în doze normale, pot creşte riscul de complicaţii grave în timpul sarcinii.

Vorbind de la Casa Albă alături de secretarul american pentru sănătate şi servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., comisarul Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente Dr. Marty Makary, directorul Institutului Naţional de Sănătate din SUA Dr. Jay Bhattacharya şi administratorul Centrelor americane pentru servicii Medicare şi Medicaid Dr. Mehmet Oz, Trump nu s-a limitat la comentarii referitoare la Tylenol în timpul sarcinii.

El a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor şi chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi – o strategie de sănătate publică care a dus infecţia la copii la un pas de eradicare – până la vârsta de 12 ani.

Citește și: Schimb de cadouri între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă.Ce și-au oferit înainte de banchetul regal

„Este prea mult lichid, prea multe lucruri diferite intră în organismul acelui copil”, a spus Trump, fără a furniza dovezi suplimentare.

Trump i-a mulţumit lui Kennedy pentru că a adus autismul „în prim-planul politicii americane, alături de mine”. Kennedy, un activist anti-vaccinare de lungă durată, a promovat teorii discreditate potrivit cărora vaccinurile provoacă autism.

„Am înţeles mult mai multe decât mulţi dintre cei care au studiat acest subiect”, a spus Trump.

+8
Mai multe fotografii

Mesajele transmise luni de Kennedy şi FDA au fost mai moderate decât avertismentele repetate ale lui Trump de a nu lua Tylenol în timpul sarcinii şi de a nu-l administra copiilor.

Când încep înscrierile pentru programul Rabla Auto 2025. Care este suma maximă de finanțare pentru mașinile electrice...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când încep înscrierile pentru programul Rabla Auto 2025. Care este suma maximă de finanțare pentru mașinile electrice
Când încep înscrierile pentru programul Rabla Auto 2025. Care este suma maximă de finanțare pentru mașinile...
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x