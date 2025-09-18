Antena Căutare
Schimb de cadouri între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă.Ce și-au oferit înainte de banchetul regal

Melania și Donald Trump se află într-o vizită oficială în Marea Britanie, unde s-au întâlnit la Castelul Windsor cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla. Iată ce și-au oferit cadou.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 14:52
Schimb de cadouri simbolice între familia regală britanică și cuplul prezidențial de la Casa Albă | GettyImages

Donald și Melania Trump au fost primiți cu tot fastul regal în vizita oficială din Marea Britanie. După ce au fost așteptați la coborârea din elicopter de Prințul William și de Kate Middleton, culpul prezidențial a ajuns la Castelul Windsor, unde i-au întâlnit pe Regele Charles al III-lea și pe Regina Camilla.

Ce cadouri simbolice și-au oferit suveranii Marii Britanii și cuplul prezidențial de la Casa Albă

Donald Trump şi soţia sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, cel mai vechi şi mai mare castel locuit din lume, reşedinţă a familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, unde tratamentul regal a inclus un covor roșu, o procesiune cu trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară şi un banchet fastuos.

Ziua de miercuri a fost dominată de ceremonii, încheindu-se cu un banchet regal. În timpul evenimentelor de ieri, Donald și Melania Trump au făcut schimb de cadouri simbolice cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla.

Ce au primit Donald și Melania Trump de la Regele Charles al III-lea și Regina Camilla

Potrivit unei surse, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au pregătit daruri cu o simbolistică aparte pentru cuplul prezidențial de la Casa Albă. Președintele american a primit o carte legată manual în piele, realizată de Legătoria regală de la Windsor, marcând astfel 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

De asemenea, a mai primit drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sala ca președinte al Statelr Unite ale Americii pentru al doilea mandat.

Au fost daruri speciale și pentru Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii. Aceasta a primit un bol din argint emailat, personalizat cu monograma Reginei Camilla, realizat de artista Cara Murphy, din Irlanda de Nord. Totodată, Melania a primit și o geantă Anya Hindmarch.

La toate acestea, s-a adăugat și o ramă foto din argint gravată cu monogramele suveranilor britanici.

Ce au primit Regele Charles al III-lea și Regina Camilla de la Donald și Melania Trump

Și familia regală britanică a primit cadouri de la cuplul prezidențial cu ocazia vizitei de stat. Astfel că, Regele a primit o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower, menită să marcheze „parteneriatul istoric” dintre Statele Unite și Regatul Unit.

În timp ce Regina Camilla a primit o broșă vintage Tiffany&Co în formă de floare, realizată din aur de 18 carate și decorată cu rubine și diamante. Melania Trump a fost foarte atentă la alegerea pietrelor prețioase, având o semnificație deosebită. Rubinele sunt asociate cu ziua de naștere a Reginei, în timp ce diamantele cu cea a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii. Acest dar simbolizează legătura strânsă și respectul reciproc dintre cele două familii.

Vizitele de stat, precum și evenimentele familiei regale sunt o ocazie ideală pentru cadouri cu totul speciale. La încoronarea sa, Regele Charles al III-lea a primit de la Regele Bahreinului un Rolls-Royce, iar Joe și Jill Biden i-au dăruit un dosar din piele în care se afla corespondența Reginei Elisabeta a II-a cu președintele Eisenhower, alături de o fotografie a acestuia la o vizită oficială în Marea Britanie.

regina camilla, regele charles al III-lea, donald trump și melania trump înainte de banchetul regal 2025
Schimbul simbolic de cadouri nu reprezintă doar un gest de protocol, ci este o modalitate de reafirmare a legăturilor dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

