Gestul emoționant făcut de Donald Trump pentru văduva lui Charlie Kirk. Ce moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială

Donald Trump a apelat la un gest emoționant față de văduva lui Charlie Kirk la ceremonia de înmormântare din Arizona. Momentul înduioșător a atras privirile oamenilor prezenți la eveniment. Iată cum a fost surprins președintele Statelor Unite ale Americii alături de Erika Kirk.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 13:36 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 14:20
Donald Trump a apelat la un gest emoționant față de văduva lui Charlie Kirk la ceremonia de înmormântare din Arizona

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025 în timpul unui eveniment la o universitate din Utah. Activistul conservator american a fost lovit în zona gâtului, motiv pentru care medicii nu i-au mai putut face nimic. Acesta a murit din cauza rănii provocate de glonț.

La mai bine de o săptămână de la tragicul incident, în jur de 100.000 de oameni ar fi participat la ceremonia de înmormântare a acestuia pentru a-i aduce un ultim omagiu. Evenimentul a avut loc duminică, 21 septembrie 2025, și a durat aproximativ opt ore.

Printre cei care au fost prezenți la funeralii se numără și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Acesta a ținut un discurs emoționant pe scena stadionul State Farm din Glendale, Arizona.

Citește și: Kate Middleton, în lacrimi la banchetul regal. Ce moment a făcut-o pe Prințesa de Wales să-și trădeze emoțiile

„Violența vine în mare parte din partea stângii. El nu își ura adversarii. Aici nu am fost de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii”, a mărturisit Donald Trump, conform cancan.ro.

Ce moment emoționant a avut loc la ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk. Gestul făcut de Donald Trump pentru văduva activistului conservator american

Președintele Statelor Unite ale Americii a apelat la un gest neașteptat după discursul avut la ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk. Acesta a invitat-o pe Erika Kirk pe scenă, unde au avut parte de un moment emoționant.

Văduva activistului conservator american și-a făcut apariția în fața publicului pe piesa „America the Beautiful”. Vizibil copleșită de evenimentul dureros din viața ei, Erika Kirk l-a îmbrățișat puternic pe Donald Trump.

Președintele Statelor Unite ale Americii nu a stat prea mult pe gânduri și a îmbrățișat-o pe văduva lui Charlie Kirk. Întâmplarea emoționantă de pe stadionul din Arizona a înduioșat inimile celor prezenți la eveniment.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl iartă pe asasinul soțului ei. Ce decizie neașteptată a luat aceasta

Tot în cadrul ceremoniei de înmormântare a lui Charlie Kirk, Erika Kirk a ținut un discurs emoționant. Aceasta a dezvăluit că îl iartă pe presupusul asasin al soțului ei. De asemenea, tânăra a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de activistul conservator american, dar și despre decizia pe care a luat-o.

„Soțul meu, Charlie, a vrut să salveze tinerii precum cel care i-a luat viața. Pe acel bărbat, acel tânăr bărbat îl iert. Îl iert pentru că asta a făcut Hristos și asta ar face Charlie”, a dezvăluit ea, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Melania și Donald Trump nu au făcut reverența în fața suveranilor Marii Britanii. De ce cuplul prezidențial a încălcat protocolul

„Te iubesc, puiul meu și te voi face mândru. Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a încheiat Erika Kirk, potrivit mediafax.ro.

Mai mult, văduva lui Charlie Kirk a luat o decizie neașteptată. Aceasta a hotărât să continue misiunea regretatului ei partener. Așadar, Erika Kirk a preluat conducerea Turning Point USA.

Colaj cu Donald Trump în două ipostaze diferite alături de Erika Kirk
+7
Un lucru este cert, aceasta trece prin momente cumplite de când și-a pierdut soțul. Cu lacrimi pe față, Erika Kirk i-a adus un ultim omagiu celui pe care l-a iubit.

