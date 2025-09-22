Gestul emoționant făcut de Donald Trump pentru văduva lui Charlie Kirk. Ce moment înduioșător a avut loc la ceremonia omagială

Donald Trump a apelat la un gest emoționant față de văduva lui Charlie Kirk la ceremonia de înmormântare din Arizona. Momentul înduioșător a atras privirile oamenilor prezenți la eveniment. Iată cum a fost surprins președintele Statelor Unite ale Americii alături de Erika Kirk.

Donald Trump a apelat la un gest emoționant față de văduva lui Charlie Kirk la ceremonia de înmormântare din Arizona

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025 în timpul unui eveniment la o universitate din Utah. Activistul conservator american a fost lovit în zona gâtului, motiv pentru care medicii nu i-au mai putut face nimic. Acesta a murit din cauza rănii provocate de glonț.

La mai bine de o săptămână de la tragicul incident, în jur de 100.000 de oameni ar fi participat la ceremonia de înmormântare a acestuia pentru a-i aduce un ultim omagiu. Evenimentul a avut loc duminică, 21 septembrie 2025, și a durat aproximativ opt ore.

Printre cei care au fost prezenți la funeralii se numără și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Acesta a ținut un discurs emoționant pe scena stadionul State Farm din Glendale, Arizona.

„Violența vine în mare parte din partea stângii. El nu își ura adversarii. Aici nu am fost de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii”, a mărturisit Donald Trump, conform cancan.ro.

Ce moment emoționant a avut loc la ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk. Gestul făcut de Donald Trump pentru văduva activistului conservator american

Președintele Statelor Unite ale Americii a apelat la un gest neașteptat după discursul avut la ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk. Acesta a invitat-o pe Erika Kirk pe scenă, unde au avut parte de un moment emoționant.

Văduva activistului conservator american și-a făcut apariția în fața publicului pe piesa „America the Beautiful”. Vizibil copleșită de evenimentul dureros din viața ei, Erika Kirk l-a îmbrățișat puternic pe Donald Trump.

Președintele Statelor Unite ale Americii nu a stat prea mult pe gânduri și a îmbrățișat-o pe văduva lui Charlie Kirk. Întâmplarea emoționantă de pe stadionul din Arizona a înduioșat inimile celor prezenți la eveniment.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl iartă pe asasinul soțului ei. Ce decizie neașteptată a luat aceasta

Tot în cadrul ceremoniei de înmormântare a lui Charlie Kirk, Erika Kirk a ținut un discurs emoționant. Aceasta a dezvăluit că îl iartă pe presupusul asasin al soțului ei. De asemenea, tânăra a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de activistul conservator american, dar și despre decizia pe care a luat-o.

„Soțul meu, Charlie, a vrut să salveze tinerii precum cel care i-a luat viața. Pe acel bărbat, acel tânăr bărbat îl iert. Îl iert pentru că asta a făcut Hristos și asta ar face Charlie”, a dezvăluit ea, conform sursei citate mai sus.

„Te iubesc, puiul meu și te voi face mândru. Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a încheiat Erika Kirk, potrivit mediafax.ro.

Mai mult, văduva lui Charlie Kirk a luat o decizie neașteptată. Aceasta a hotărât să continue misiunea regretatului ei partener. Așadar, Erika Kirk a preluat conducerea Turning Point USA.

Un lucru este cert, aceasta trece prin momente cumplite de când și-a pierdut soțul. Cu lacrimi pe față, Erika Kirk i-a adus un ultim omagiu celui pe care l-a iubit.