Artistul a făcut un anunț care i-a surprins pe cei mai mulți, mai ales că e vorba chiar de către propriul confort, la care Florin Ristei se pare că a renunțat pentru o perioadă.

Florin Ristei a renunțat la confort. Motivul surprinzător pentru care artistul nu-și mai conduce mașina | antena 1

Florin Ristei și-a surprins colegii și fanii cu o schimbare neașteptată. Artistul a dezvăluit, în direct, că pentru o perioadă a decis să renunțe la mașină și să se deplaseze pe motocicletă.

Florin Ristei a renunțat la confort

Cântărețul și-a obținut recent permisul pentru motocicletă și spune că este încântat de noua experiență.

Este fără doar și poate unul dintre artiștii cunoscuți și apreciați din România. A intrat în atenția publicului încă din copilărie, odată cu piesa „Dana”, iar de-a lungul anilor și-a construit o carieră atât în muzică, cât și în televiziune.

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În prezent, poate fi urmărit la Neatza cu Răzvan și Dani, unde formează o echipă alături de Răzvan Simion și Dani Oțil, dar și ceilalți colegi din platou. Acesta a povestit că nu mai este, cel puțin pentru moment, unul dintre șoferii care contribuie la aglomerația din trafic. Motivul este simplu: artistul a trecut la motocicletă.

Ristei a obținut permisul necesar și pare să se bucure din plin de noul statut. Mai mult, acesta i-a cerut lui Radu Bucălae să-i explice câteva dintre gesturile prin care motocicliștii comunică între ei în trafic.

„Mai nou, nu mai aglomerez traficul. Nu mai am ce să vă zic despre ale traficului. Fac 20 de minute fix până aici. Am intrat în tagma motocicliștilor nebuni”, a spus Florin Ristei, în direct.

Radu Bucălae i-a explicat și câteva dintre semnele folosite de motocicliști. Printre acestea se numără salutul din mers, dar și gestul prin care un motociclist îi avertizează pe ceilalți că în apropiere se află poliția.

Artistul a precizat că intenționează să păstreze acest obicei cel puțin până în luna decembrie, astfel că, pentru următoarea perioadă, mașina pare să fi trecut pe locul secund.

Schimbările prin care a trecut Florin Ristei în viața personală

Schimbarea din viața artistului vine într-o perioadă în care acesta are și motive personale de bucurie. Florin Ristei și-a aniversat recent ziua de naștere și a împlinit 39 de ani.

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Cu această ocazie, iubita sa, Ramona, i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Aceasta a publicat și o fotografie în care cei doi se sărută, imaginea atrăgând rapid atenția urmăritorilor.

„La mulți ani bărbatului meu incredibil de talentat, iubitor, grijuliu și amuzant!”, a fost mesajul transmis de Ramona. Fotografia și declarația de dragoste au stârnit numeroase reacții, iar fanii au remarcat cât de bine pare să îi meargă artistului atât pe plan profesional, cât și sentimental.