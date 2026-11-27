Un moment deosebit pentru credincioșii români! Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Gherontissa, cunoscută drept „Stareța”, va fi adusă pentru prima dată în România, direct de pe Muntele Athos.

Icoana făcătoare de minuni Sporul Casei va fi în țară în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026. Unde o pot vedea credincioșii | hepta.ro

Oamenii se vor putea închina la aceasta în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Icoana, venerată de secole în Sfântul Munte, va fi adusă de o delegație a mănăstirii athonite Pantocrator, iar evenimentul se va desfășura cu binecuvântarea Preasfințitului Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Pentru credincioșii care vor dori să se apropie de unul dintre cele mai cunoscute obiecte de cult din tradiția athonită, zilele următoare vor fi un prilej special de rugăciune și închinare.

De ce este atât de venerată icoana Gherontissa

Numele Gherontissa se traduce prin „Stareța” sau „Bătrâna”, iar icoana o înfățișează pe Maica Domnului în picioare, cu mâinile deschise, într-o reprezentare considerată aparte în iconografia ortodoxă.

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Potrivit tradiției monahale, numele icoanei este legat de o minune petrecută cu un stareț grav bolnav, care ar fi cerut ca Sfânta Liturghie să fie săvârșită mai repede pentru a se putea împărtăși. Maica Domnului ar fi intervenit, iar povestea a rămas cunoscută în rândul monahilor.

Icoana mai este numită și „Sporitoarea Casei”, datorită unei alte tradiții, potrivit căreia untdelemnul din mănăstire s-ar fi înmulțit în chip miraculos. De asemenea, monahii o cunosc și sub numele de „Pyrosoteira”, adică „Izbăvitoarea de foc”, după o relatare legată de un incendiu care ar fi fost stins în urma rugăciunilor și a unei procesiuni cu icoana.

Programul închinării la Mănăstirea Pantocrator

În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie, mănăstirea va fi deschisă pentru credincioși zilnic, între orele 07:00 și 01:00, astfel încât cât mai mulți oameni să poată ajunge să se închine, arată pelerinajortodox.ro.

Programul slujbelor include momente de rugăciune pe parcursul zilelor în care icoana se va afla în Teleorman, culminând cu privegherea din noaptea de 1 spre 2 decembrie, în contextul sărbătorii icoanei Gherontissa, celebrată în tradiția athonită pe 2 decembrie.

Organizatorii recomandă credincioșilor să urmărească anunțurile oficiale pentru eventuale actualizări ale programului. Este de așteptat ca numărul pelerinilor să fie mai mare în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, când românii au parte și de zile libere.

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Unde se află mănăstirea

Mănăstirea Pantocrator se află în comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pe DJ503. Cei care doresc să participe la eveniment pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0720 891 403.

Aducerea icoanei Gherontissa reprezintă un eveniment deosebit pentru viața spirituală a comunității, dar și o ocazie rară pentru credincioșii din România de a se închina unei icoane venerată de generații întregi pe Muntele Athos.