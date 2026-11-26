Bucureștiul găzduiește patru târguri de Crăciun în 2026. Află unde sunt organizate, când se deschid și până la ce dată pot fi vizitate.

Câte târguri de Crăciun sunt în București în 2026. Unde sunt organizate și în ce perioadă pot fi vizitate | Shutterstock

Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Începând cu finalul lunii noiembrie, Capitala devine gazda mai multor târguri de Crăciun, organizate în zone diferite ale orașului. Vizitatorii vor avea parte de luminițe, decorațiuni spectaculoase, produse tradiționale, preparate de sezon, concerte și activități pentru întreaga familie.

Câte târguri de Crăciun sunt în București în 2026

În 2026, bucureștenii și turiștii au la dispoziție patru târguri importante de Crăciun, organizate în Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei, la Opera Comică pentru Copii și în Parcul IOR.

Fiecare vine cu propriul concept și cu atracții dedicate atât celor mici, cât și adulților. Iată unde pot fi vizitate și care sunt perioadele în care rămân deschise.

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Târgul de Crăciun București din Piața Constituției

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului este Târgul de Crăciun București, organizat în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. Evenimentul își deschide porțile pe 27 noiembrie 2026, la ora 17:00, și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Intrarea este gratuită, iar vizitatorii vor putea descoperi atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă într-un decor festiv, cu lumini, ornamente și căsuțe pregătite pentru această perioadă.

Târgul reprezintă o destinație potrivită pentru cei care vor să se bucure de preparate tradiționale, dulciuri, băuturi calde și produse realizate de meșteșugari.

Amplasarea sa, în centrul Capitalei, îl transformă într-unul dintre principalele puncte de atracție ale sezonului de iarnă.

West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei

Tot pe 26 noiembrie 2026 începe West Side Christmas Market, târgul organizat în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6. Deschiderea este programată la ora 17:00, iar evenimentul va continua până pe 27 decembrie.

Organizatorii au pregătit un program care include concerte, activități pentru copii și numeroase atracții de sezon.

Decorurile de sărbătoare, căsuțele tematice și activitățile dedicate familiilor transformă parcul într-un loc în care vizitatorii pot petrece câteva ore departe de agitația cotidiană.

West Side Christmas Market este una dintre opțiunile pentru cei care locuiesc în vestul Bucureștiului și vor să intre în atmosfera Crăciunului fără să ajungă în centrul orașului.

Poveste de Crăciun, la Opera Comică pentru Copii

Cei care caută un eveniment dedicat în special celor mici pot vizita târgul Poveste de Crăciun, organizat de Opera Comică pentru Copii. Acesta a început pe 20 noiembrie și va rămâne deschis până pe 22 decembrie 2026.

Evenimentul propune o experiență de sărbătoare construită în jurul copiilor și al familiilor. Printre atracțiile pregătite se numără un patinoar acoperit și mai multe activități interactive. Astfel, vizita poate deveni o ocazie de petrecere a timpului în familie, într-un decor specific poveștilor de iarnă.

Fiind deja deschis, târgul poate fi inclus în planurile celor care vor să se bucure de atmosfera Crăciunului înainte de începutul lunii decembrie.

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Urban Christmas, în Parcul IOR

Un alt eveniment care completează oferta de sezon din Capitală este Urban Christmas, organizat în Parcul IOR, din Sectorul 3. Târgul își va deschide porțile pe 29 noiembrie 2026 și va putea fi vizitat până pe 11 ianuarie 2027.

Spre deosebire de celelalte evenimente, acesta va continua și după trecerea sărbătorilor de Crăciun și a Revelionului, oferind bucureștenilor mai mult timp pentru a se bucura de atmosfera festivă. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și completează oferta de activități de iarnă din partea de est a orașului.

Bucureștenii au la dispoziție patru târguri de Crăciun în 2026, fiecare cu specificul și programul său.

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