Un nou cutremur s-a produs în România, în noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 noiembrie 2026. Seismul a fost înregistrat în zona Crișana, județul Arad, la o adâncime foarte mică, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur în România, în noaptea de 22 spre 23 noiembrie 2026

Potrivit informațiilor oficiale publicate de INFP, cutremurul s-a produs duminică, 22 noiembrie 2026, la ora 23:53:17, în zona Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 2,0 pe scara Richter și a fost înregistrat la o adâncime de numai 4,4 kilometri.

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au încadrat cutremurul în categoria seismelor slabe.

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Conform datelor oficiale, cutremurul s-a produs la 41,2 kilometri est de Arad și la 71,9 kilometri nord-est de Timișoara. De asemenea, epicentrul a fost localizat la 75,9 kilometri sud-est de Békéscsaba, 90,2 kilometri sud de Oradea, 90,5 kilometri nord-vest de Deva și 97,9 kilometri nord-vest de Hunedoara.

Deși magnitudinea a fost redusă, particularitatea acestui seism este adâncimea mică la care s-a produs, de doar 4,4 kilometri. Cutremurele de suprafață se produc la adâncimi mai mici decât cele specifice zonei seismice Vrancea, însă intensitatea cu care pot fi resimțite depinde de mai mulți factori, inclusiv de magnitudine și de distanța față de epicentru.

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