Un trend periculos ia amploare pe TikTok: injecții de slăbit neaprobate, promovate și vândute ilegal prin WhatsApp. Specialiștii avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătate.

Dorința de a scăpa ușor de kilogramele în plus îi atrage pe tot mai mulți oameni către soluții periculoase. Injecții de slăbit neaprobate, promovate pe TikTok și comercializate prin intermediul WhatsApp, ajung la cei care le folosesc fără garanții privind proveniența, compoziția sau siguranța lor. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate.

Trend periculos pe TikTok. Injecții de slăbit, neaprobate, vândute pe WhatsApp

Pe TikTok au apărut tot mai multe oferte pentru injecții de slăbit care promit rezultate spectaculoase într-un timp scurt. Una dintre femeile care promovează produsul susține că retatrutida este deja cunoscută în mediul medical, dar că nu a ajuns încă în farmacii și nu este disponibilă pentru comercializare.

Mai mult, o femeie susține că produsul este folosit de medici și asistente și că este fabricat într-un laborator din Austria. O altă femeie, Maria Nistor, contrazice aceste afirmații și explică faptul că retatrutida nu este un medicament aprobat pentru utilizare în nicio țară.

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„Nu, retatrutida nu e aprobată în nicio țară din lumea asta. Nici în Europa și nici în America. E un medicament care este încă în studii. Neaprobat înseamnă că autoritățile nu au verificat încă dacă e sigur”, spune Maria Nistor.

Injecțiile de slăbit, vândute cu 165 de euro prin WhatsApp

Femeia care comercializează produsul susține că locuiește în Germania, iar laboratorul cu care colaborează se află în Austria. Prețul cerut este de 165 de euro pentru primele două luni de tratament.

„Eu stau în Germania, dar laboratorul cu care colaborez este din Austria, fetelor. 165 de euro pentru primele două luni de tratament”, afirmă aceasta.

Maria Nistor atrage atenția asupra modului în care sunt vândute aceste produse. Potrivit acesteia, faptul că vânzătoarea invocă un laborator din Austria nu reprezintă o garanție că substanța este sigură sau că respectă standardele de calitate.

„Extraordinar. Un laborator din Austria, o vânzătoare din Germania și o comandă pe WhatsApp. Asta e piața neagră a injecțiilor pentru slăbit. Un medicament neaprobat nu are voie să fie vândut în UE și voi trimiteți bani unei necunoscute ca să vă injectați ceva ce nici voi nu știți ce conține”, spune Maria Nistor.

Certificate de garanție și promisiuni de slăbire rapidă

Pentru a convinge cumpărătoarele, femeia susține că injecțiile au certificate de garanție și că sunt produse într-un laborator unde se fac analize.

Maria Nistor pune însă sub semnul întrebării aceste documente. Ea amintește că, în alte țări, au fost descoperite produse similare cu logo-uri false și certificate care nu garantau autenticitatea sau calitatea substanțelor.

„Ce certificat, draga mea? În Elveția, autoritățile au găsit pe astfel de produse logo-uri false și certificate inventate. În Australia s-au găsit sticluțe pe care scria 10 mg, dar înăuntru aveau aproape 20, dublu. Deci chiar ea recunoaște că alții vând apă chioară. Atunci de unde știi tu ce este în sticluța din mâna ta?”, a mai spus Maria Nistor.

Vânzătoarea susține și că persoanele care au folosit injecțiile nu au avut probleme de sănătate. Mai mult, afirmă că unele femei au slăbit între 7 și 10 kilograme, fără să facă sport sau alte eforturi.

Maria Nistor avertizează că astfel de mărturii nu reprezintă dovezi că produsul este sigur. Ea susține că au existat și cazuri de internare în spital asociate utilizării retatrutidei.

„Numai în America au fost raportate 14 internări legate de retatrutidă. Iar 10 kg în două luni se pot da jos și din alimentație, cu hidratare corespunzătoare și cu odihnă, mai ales când ai multe kilograme de slăbit”, a mai spus aceasta.

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