Cazul profesoarei universitare acuzate că vindea diplome contra unor sume importante a atras atenția autorităților. Ce măsuri au fost luate și ce urmează să se întâmple?

Ce s-a întâmplat cu profesoara universitară care vindea diplome cu 3.000 de euro. Ministrul Educației anunță controale | Observator

O diplomă de licență vândută cu 3.000 de euro, o profesoară reținută și procurori care cer arestarea preventivă. Partea a doua a anchetei „Fabrica de impostori”, difuzată de Observator Antena 1, a urmărit traseul banilor până la profesoara care promitea o diplomă pentru o absolventă fictivă.

Plata a fost realizată de reporterul sub acoperire, cu acordul procurorilor, în cadrul demersului jurnalistic. Ancheta a ajuns la Parchet, profesoara a fost reținută, iar ministrul Educației anunță controale în Universități și în propriul minister.

Profesoara universitară care vindea diplome cu 3.000€, reținută!Ancheta Observator a dus la dosar penal pentru trafic de influență. Ministrul Educației anunță controale.

Ce s-a întâmplat cu profesoara universitară care vindea diplome cu 3.000 de euro

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După ce, în prima parte a anchetei, reporterul sub acoperire Observator a filmat oferta de vânzare a unei diplome de licență pentru 3.000 de euro și a documentat mecanismul descris de profesoara universitară, partea a doua a investigației a urmărit tranzacția până la capăt. Cu acordul procurorilor, reporterul a transferat banii în contul indicat, a urmărit traseul lor și a filmat întâlnirile în care profesoara primea sume suplimentare, în timp ce polițiștii su.

14.000 de lei, virați în contul indicat de profesoară, pentru taxele celor trei ani de facultate pe care absolventa i-ar fi urmat doar pe hârtie. Alți 1.500 de lei ar fi urmat să ajungă la bibliotecă, pentru lucrarea de licență. Potrivit informațiilor din dosarul procurorilor, din contul secretarei au plecat ulterior 12.500 de lei către un alt cont.

După transfer, profesoara a revenit cu o solicitare suplimentară: încă 2.000 de lei. Reporterul a anunțat anchetatorii, a stabilit o nouă întâlnire și i-a dat banii. Profesoara i-a băgat în geantă, în timp ce polițiștii sub acoperire se aflau la câțiva metri. A continuat să explice cum urma să fie ștampilată diploma, cum trebuia ridicată și ce să spunem la secretariat. Asigura reporterul că documentul avea serie de la Minister și că urma să fie eliberat.

Totul părea să funcționeze după o procedură cunoscută. Profesoara ținea legătura prin mesaje, transmitea programări și explica fiecare pas. Reporterul a ajuns inclusiv la Universitatea Nicolae Titulescu, cu o programare care apărea în sistemul universității, pentru ridicarea diplomei. Secretariatul a verificat dosarul, însă nu a găsit absolventa în evidențe.

În acel moment, profesoara a început să caute explicații. A promis că va suna „pe filieră”, că va lămuri situația și că va returna banii. Diploma nu a mai fost eliberată.

Ancheta Observator a devenit dosar penal. Profesoara a fost reținută

Înainte de transferul banilor, reporterul sub acoperire Observator a mers la Poliție și Parchet, a predat înregistrările și mesajele și a anunțat demersul jurnalistic. Din acel moment, fiecare pas a fost făcut cu știința anchetatorilor.

Potrivit informațiilor din dosar, pe 22 octombrie a fost deschisă urmărirea penală pentru luare de mită, iar pe 10 noiembrie ancheta a fost extinsă pentru trafic de influență. Simona Vasilache și titulara contului în care au intrat banii au fost vizate de urmărirea penală, aceasta din urmă pentru complicitate.

Pe 12 noiembrie, profesoara universitară a fost reținută pentru 24 de ore. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzată de trafic de influență.

În referatul procurorilor sunt descrise acțiunile pe care le-ar fi întreprins profesoara. Anchetatorii invocă modalitatea deosebit de elaborată în care ar fi acționat, consideră că lăsarea sa în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică și arată că statutul profesional ar fi fost valorificat ca instrument pentru facilitarea activității infracționale.

Nu este prima dată când profesoara ajunge în atenția instituțiilor

Documentele consultate de Observator arată că Simona Vasilache a mai fost cercetată în Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice în mai multe rânduri. În 2017 ar fi primit un avertisment disciplinar, iar în 2018 i-ar fi fost imputat un prejudiciu de 16.286 de lei într-un proiect finanțat din bani publici.

În 2024, un doctorand din Irak ar fi descoperit că taxele de școlarizare nu au ajuns la universitate. ASE ar fi verificat situația doctoranzilor coordonați de profesoară, iar în februarie 2025 instituția ar fi sesizat Poliția și ar fi analizat din nou situația în Comisia de Etică.

În dosarul actual, referatul de arestare indică și existența unui alt dosar penal în care Simona Vasilache este inculpată pentru fraudă informatică și fals informatic în formă continuată, potrivit documentelor consultate de Observator.

Ministrul Educației: „E îngrozitor!” Verificări în universități și în minister

Ancheta Observator a ajuns și pe masa ministrului Educației. Sorin Costreie a reacționat după ce a văzut mecanismul documentat de reporterul sub acoperire și a anunțat controale în universități, inclusiv verificări interne în minister.

„E îngrozitor! Ce îmi arătați aici e îngrozitor! Ce înțeleg este că se vinde o diplomă autentică, reală!”, a declarat ministrul.

Ministrul spune că întregul traseu administrativ va fi verificat cu minuțiozitate. Secretariate, registre, universități și instituții implicate în emiterea și validarea diplomelor sunt acum în atenția autorităților.

Jurnalismul de investigație care expune, documentează și produce reacții

Ancheta „Fabrica de impostori” este încă un exemplu al importanței jurnalismului de calitate în România. Observator a documentat o ofertă de vânzare a unei diplome, a urmărit banii, a predat probele autorităților, iar investigația a fost urmată de măsuri judiciare și de reacții la nivelul Ministerului Educației.

Nu este prima investigație realizată de reporterul sub acoperire Observator care produce efecte dincolo de ecran. Ancheta despre mame surogat și copii de vânzare a expus un circuit în care femeile vulnerabile și copiii puteau deveni obiectul unor tranzacții. „Diagnostic: Profit!” a demascat promisiuni false de vindecare, practici controversate și afaceri construite pe disperarea pacienților oncologici. Demersul jurnalistic a contribuit la impulsionarea schimbărilor legislative în domeniul medicinei alternative, după aproape două decenii fără norme de aplicare.

Anchetele Observator nu se opresc la dezvăluire. Documentează abuzuri, urmăresc mecanismele până la capăt și pun întrebări acolo unde instituțiile trebuie să răspundă. Observator continuă să urmărească și acest caz, precum și reacțiile instituțiilor implicate.

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