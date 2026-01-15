Sistemul de Garanție-Returnare continuă în 2026, cu aceleași reguli simple și clare pentru recuperarea garanției de 50 de bani

Noul an aduce continuitate pentru cel mai mare proiect de economie circulară din România. Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) funcționează în continuare pe baza aceluiași mecanism clar și stabil, prin care consumatorii recuperează garanția de 50 de bani pentru fiecare ambalaj eligibil returnat.

În cei doi ani de operare, sistemul, administrat de RetuRO, a pus bazele unei culturi a implicării și a schimbării sustenabile în întreaga societate. Returnarea ambalajelor a intrat în rutina zilnică a milioane de consumatori, iar impactul este tot mai vizibil: mai puține ambalaje abandonate, mai mult material reciclat și o implicare crescută a populației.

Rezultatele înregistrate până în prezent arată că SGR a intrat într-o etapă de maturitate și stabilitate operațională, devenind un mecanism predictibil pentru consumatori, comercianți și producători. După 3,36 miliarde de ambalaje returnate în 2024, în 2025 sistemul a atins pragul de 5 miliarde de ambalaje colectate, confirmând evoluția sa constantă.

În 2026, sistemul va continua să ofere consumatorilor un instrument practic și accesibil pentru returnarea ambalajelor de băuturi în vederea reciclării, funcționând după aceleași principii simple și eficiente: consumatorii vor plăti o garanție de 50 de bani la achiziționarea băuturilor ambalate în PET, sticlă sau aluminiu, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri, marcate cu simbolul „Ambalaj cu garanție”. Această sumă va fi recuperată integral la returnarea ambalajelor goale, nedeformate și cu eticheta intactă, în punctele de colectare deschise de către comercianți. Fiecare ambalaj returnat înseamnă nu doar recuperarea garanției, ci și o contribuție concretă la un mediu mai curat.

Implicarea consumatorilor rămâne esențială pentru menținerea rezultatelor foarte bune înregistrate până acum și consolidarea impactului pozitiv pe care Sistemul de Garanție-Returnare l-a confirmat în cei doi ani de funcționare. Un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București arată că SGR generează schimbări comportamentale extinse la nivelul societății. Potrivit analizei sociologice realizate cu acest prilej, indiferent de vârstă sau stil de viață, românii care folosesc acest sistem devin mai atenți la mediu și reciclare: generează mai puține deșeuri și își planifică mai bine cumpărăturile.

SGR este totodată un instrument care și-a dovedit eficiența în consolidarea economiei circulare în România, transformând un obiectiv de mediu într-un mecanism funcțional la scară națională. Acesta susține reintegrarea materialelor în circuitul economic și dezvoltarea industriei de reciclare locale, devenind o infrastructură esențială pentru evoluția către un model economic mai responsabil.

Aceste performanțe confirmă faptul că Sistemul de Garanție-Returnare este o soluție durabilă pe termen lung și rămâne un pilon esențial al tranziției României către o economie circulară, în acord cu obiectivele asumate la nivelul Uniunii Europene.

Articol sustinut de ReturRo.