Ancheta Observator a destructurat fabrica de impostori din universități. O profesoară universitară, filmată explicând cum se vând absolvenți pe hârtie.

3.000 de euro pentru o diplomă de licență! Ancheta Observator a destructurat fabrica de impostori din universități | Observator

Cum se vând diplome universitare originale în România? O profesoară universitară de la ASE a fost filmată de reporterul sub acoperire Observator în timp ce oferea o diplomă de licență de la o universitate privată contra sumei de 3.000 de euro și explica, pas cu pas, cum poate fabrica un absolvent fără cursuri și examene.

Ancheta difuzată aseară, la Observator 19, a expus mecanismul prin care influența și relațiile din mediul universitar ar fi fost folosite pentru vânzarea diplomelor și a destructurat rețeaua. Probele au ajuns la Poliție și Parchet.

Cum se fabrică un absolvent fără să fi trecut prin facultate

Reporterul sub acoperire Observator s-a infiltrat în circuit sub o identitate falsă, după ce a publicat un anunț în care spunea că are nevoie de o diplomă de licență pentru a obține un loc de muncă. Răspunsul a venit de la o profesoară universitară de la ASE, care a preluat oferta și a explicat cum poate fi pusă în practică la o universitate privată.

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În întâlnirile filmate, aceasta a descris întregul mecanism: înscrierea retroactivă a studentei, completarea registrelor, justificarea anilor de studiu, furnizarea unei lucrări de licență și obținerea documentului oficial. A vorbit despre persoane din interiorul universităților care ar avea roluri în acest circuit și despre felul în care documentele ar putea trece inclusiv verificările angajatorilor.

„Procentul de fraieri în țara asta…” este una dintre replicile surprinzătoare surprinse de reporterul Observator în timp ce profesoara explica mecanismul.

Mai mult, profesoara a vorbit despre beneficiarii unor astfel de diplome și despre cum ajung unii dintre ei să lucreze în instituții publice, inclusiv în primării și structuri ale administrației. Oameni care ar ocupa funcții și ar obține avantaje salariale în baza unor studii pe care, în realitate, nu le-au urmat.

Observator a documentat schema și a predat probele autorităților

Ancheta nu s-a oprit la promisiuni. Reporterul sub acoperire a obținut oferta completă, cu preț, nume, indicații, calendar și descrierea traseului administrativ. A filmat întâlnirile și a documentat modul în care ar fi urmat să fie pusă în mișcare tranzacția.

În momentul în care operațiunea urma să fie finalizată, înregistrările și informațiile obținute au fost predate autorităților, iar demersul jurnalistic a fost notificat oficial.

Ancheta „Fabrica de impostori” arată cât de departe poate ajunge impostura atunci când influența, relațiile și accesul la instituții sunt folosite pentru a transforma o fraudă într-un document care pare perfect legal.

Anchetele Observator: jurnalism de investigație care produce rezultate

Investigația difuzată aseară reafirmă importanța jurnalismului de calitate în România. Atunci când fraudele se ascund în spatele unor acte oficiale, al unor funcții și al unor relații, este nevoie de jurnaliști care să meargă dincolo de aparențe, să documenteze și să aducă probe. Observator nu doar dezvăluie mecanismele, ci le expune public și duce informațiile către instituțiile care trebuie să acționeze.

Nu este prima anchetă realizată de reporterul sub acoperire Observator care produce efecte dincolo de ecran. Investigația despre mame surogat și copii de vânzare a scos la lumină un circuit în care femeile vulnerabile și copiii puteau deveni obiectul unor tranzacții. „Diagnostic: Profit!” a demascat promisiuni false de vindecare, practici controversate și afaceri construite pe disperarea pacienților oncologici. Ancheta a contribuit la impulsionarea schimbărilor legislative în domeniul medicinei alternative, după aproape două decenii fără norme de aplicare și la demiterea unui medic.

Sunt investigații care demonstrează că jurnalismul de calitate nu înseamnă doar să informezi, ci să intervii prin documentare, să expui abuzuri și să contribui la schimbări concrete.

„Fabrica de impostori”. Partea a doua, diseară, la Observator 19

Investigația nu se oprește aici. Diseară, de la ora 19, Observator difuzează partea a doua din „Fabrica de impostori”. Reporterul sub acoperire continuă să urmărească mecanismul și să dezvăluie noi detalii despre felul în care diplomele, influența și funcțiile pot deveni marfă.

Ancheta „Fabrica de impostori”, precum și celelalte anchete Observator sunt disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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