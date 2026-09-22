România se pregăteşte de noua campanie de Nations League care va debuta vineri, 25 sep-tembrie, de la ora 21.45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, împotriva Suediei. Meciul va fi precedat de o ediție specială Studio de meci, cu Dan Pavel, Adrian Mutu şi Gabi Tamaş, începând de la ora 21.00.

Naţionala lui Hagi debutează ȋn Nations League vineri, de la 21.45, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋmpotriva Suediei | antena 1

Tricolorii, cu Gică Hagi pe bancă, vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Până ȋn 2028, toate meciurile naţionalei României se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Gică Hagi a revenit în primăvară pe banca naţionalei României. După două meciuri de pregătire în luna iunie, o remiză cu Georgia şi o victorie cu Ţara Galilor, „Regele” se pregăteşte pentru debutul oficial, în campania de Nations League, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY și ȋncepe drumul spre EURO cu un meci ȋn deplasare, ȋmpotriva selecţionatei Suediei. Tricolorii vor juca vineri, de la 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, ȋntr-o confruntare care deschide seria celor șase partide din această grupă.

Pentru echipa pregătită de Gică Hagi, duelul cu Suedia reprezintă primul meci oficial al noii cam-panii și primul pas ȋntr-un parcurs care poate avea implicaţii majore pentru drumul către EURO 2028. După partida din Suedia, România va ȋntâlni apoi Bosnia – Herţegovina și Polonia, atât ȋn deplasare, cât și pe teren propriu.

În prima pauză competițională din noul sezon, echipa lui Gheorghe Hagi va disputa 4 partide, întâlnind și Bosnia acasă, pe 28 septembrie, Polonia în deplasare, pe 2 octombrie, și Suedia acasă, pe 5 octombrie. Toate meciurile se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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Iată programul complet:

* Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

* Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

* Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

* Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

* Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

* Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.