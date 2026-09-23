Dragoș Ovidiu Argeșanu, cunoscut în spațiul public pentru activitatea sa în zona spiritualității și a practicilor ezoterice, a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Capitalei, în dosarul în care este cercetat

Cine este Dragoș Ovidiu Argeșanu, „maestrul spiritual” reținut de polițiști. Acuzațiile grave care i se aduc | captura instagram/facebook

Reținerea vine la aproximativ patru luni după ce publicația Snoop a publicat o investigație în care mai multe femei au formulat acuzații la adresa sa.

Cine este Dragoș Ovidiu Argeșanu, „maestrul spiritual” reținut de polițiști

Potrivit HotNews, Argeșanu a fost audiat pe 22 septembrie 2026, iar în aceeași zi polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în București și județul Ilfov. Anchetatorii au ridicat mai multe bunuri în cadrul cercetărilor. După audieri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urma să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei.

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Cine este Dragoș Ovidiu Argeșanu

Dragoș Ovidiu Argeșanu s-a născut la 8 decembrie 1968, la Belgrad, în Serbia, potrivit biografiei publicate pe site-ul său.

Potrivit Snoop, Argeșanu a început studiile medicale la Facultatea de Medicină Athenaeum din București și le-a continuat la Facultatea de Medicină „Vasile Goldiș” din Arad. Acesta deține din 1999 o diplomă de licență în medicină generală, informație confirmată publicației de reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Există însă o diferență importantă între absolvirea facultății și dreptul de a practica medicina. Potrivit Snoop, Argeșanu nu a făcut rezidențiat și nu are aviz sau atestat de liberă practică emis de Colegiul Medicilor din România. Publicația notează și că acesta nu are atestat de liberă practică din partea Colegiului Psihologilor din România.

Argeșanu a declarat pentru Snoop că nu practică medicina și că nu mai lucrează în domeniul medical de aproximativ 20 de ani. În același timp, el susține că este medic în baza studiilor pe care le-a absolvit.

De la arte marțiale la spiritualitate

În paralel cu studiile, Argeșanu a practicat mai multe arte marțiale. Potrivit biografiei sale, a început cu judo și a continuat cu karate Shotokan, Jeet Kune Do, Wu Shu și box.

Ulterior, preocupările sale s-au îndreptat către spiritualitate. Argeșanu povestește că a studiat Biblia și că întâlnirea cu părintele Ilarion Argatu de la Mănăstirea Cernica a avut un rol important în evoluția sa personală.

El susține că a studiat ulterior psihoterapia, psihanaliza, radiestezia și Chi Kung și că s-a orientat către practici precum Reiki și Karuna Reiki.

În timp, și-a construit o activitate în jurul cursurilor, seminarelor, ședințelor individuale și cărților pe teme spirituale și ezoterice.

Cărțile și comunitatea construită în jurul său

Printre volumele publicate de Argeșanu se numără „Atacul PSI” și „Arta Războiului PSI – Protecția”. Potrivit datelor din catalogul Bibliotecii Naționale consultate de Snoop, în aproximativ 24 de ani acesta a publicat 25 de titluri pe teme spirituale, unele dintre ele fiind reeditate.

De-a lungul anilor, Argeșanu și-a construit o comunitate în jurul activității sale. În spațiul public, el s-a prezentat sau a fost prezentat drept mentor, terapeut, parapsiholog și maestru Reiki.

Temele abordate în cărțile și cursurile sale includ îngeri, demoni, karmă, radiestezie, blesteme, „atacuri psihice” și ceea ce el numește „medicina chakrelor”.

Snoop a relatat că Argeșanu se prezenta inclusiv drept „doctor” în anumite contexte, deși publicația a documentat faptul că acesta nu are drept de liberă practică medicală.

Controversele în care a fost implicat

Activitatea publică a lui Dragoș Ovidiu Argeșanu a fost însoțită și de mai multe controverse.

În 2016, într-o apariție la Adevărul Live, Argeșanu a făcut afirmații despre incendiul din Colectiv și a susținut că tragedia „trebuia să se întâmple”, asociind evenimentul cu formația care concertase în club.

Un alt episod menționat de Snoop îl privește pe Argeșanu și afirmațiile sale despre persoanele cu autism. În 2021, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a sancționat cu amendă de 5.000 de lei, potrivit documentării publicației Snoop.

De-a lungul timpului, Argeșanu a făcut și afirmații referitoare la teme medicale controversate. Aceeași publicație a scris, între altele, despre declarații ale acestuia referitoare la ivermectină și despre o teorie potrivit căreia persoanele nevaccinate ar putea avea probleme de sănătate în urma contactului sexual cu persoane vaccinate. Acestea sunt afirmații atribuite lui Argeșanu și nu reprezintă concluzii medicale validate.

Investigația Snoop din mai 2026

Cazul care a dus ulterior la deschiderea unei anchete penale a devenit public pe 11 mai 2026, când Snoop a publicat investigația intitulată „Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care e acuzat «vizionarul» spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu”.

Potrivit Snoop, investigația a fost realizată după mai mult de șase luni de documentare. Jurnaliștii au discutat cu aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse.

În articol, șapte femei l-au acuzat pe Argeșanu de agresiuni sexuale despre care au susținut că ar fi avut loc în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii”. Snoop a precizat că a identificat și alte relatări similare, însă nu toate femeile au dorit să vorbească public.

Potrivit mărturiilor prezentate de Snoop, presupusele atingeri și alte comportamente de natură sexuală ar fi fost explicate de Argeșanu prin referiri la „energii”, „karma”, presupuse blocaje sau alte concepte ezoterice.

Acestea sunt acuzații relatate de persoanele intervievate de Snoop și nu reprezintă, în această etapă, fapte stabilite definitiv de o instanță.

Ce a spus Argeșanu despre acuzații

Poziția lui Dragoș Ovidiu Argeșanu a fost consemnată de Snoop în investigația publicată în mai.

Potrivit publicației, acesta a respins acuzațiile și a declarat că are conștiința curată. Argeșanu a refuzat să răspundă altor întrebări referitoare la acuzațiile prezentate în investigație. În aceeași zi în care Snoop a publicat investigația, Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu.

Potrivit TVR Info, Poliția Capitalei a transmis atunci că polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au început verificări privind aspectele semnalate în spațiul public. Verificările erau efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea parchetului competent.

Poliția a făcut și un apel către persoanele care ar fi trecut prin situații similare să se adreseze autorităților.

Ce acuzații sunt investigate acum

La 22 septembrie 2026, ancheta a ajuns într-o nouă etapă. Potrivit HotNews, Poliția Capitalei a transmis că cercetările îl vizează pe Argeșanu în legătură cu presupuse infracțiuni de viol, tentativă la viol și agresiune sexuală.

Conform informațiilor comunicate de Poliție și citate de HotNews, presupusele fapte ar fi fost comise în perioada 2020-2025 și ar implica trei persoane vătămate. Anchetatorii susțin că unele dintre presupusele acte de natură sexuală ar fi avut loc în timpul unor ședințe și că bărbatul ar fi profitat de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra femeilor.

Faptele investigate ar fi avut loc atât la un cabinet din București, cât și într-un imobil din Sibiu.

Percheziții și reținere pentru 24 de ore

La 22 septembrie, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București și județul Ilfov și au ridicat mai multe bunuri, potrivit HotNews.

Aceeași publicație a relatat că acesta urma să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ce urmează în dosar

În prezent, ancheta penală este în desfășurare. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 efectuează cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Dosarul a trecut astfel de la etapa verificărilor începute după apariția investigației jurnalistice din mai 2026 la o anchetă penală în care sunt cercetate mai multe presupuse infracțiuni.