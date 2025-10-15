Legislația rutieră se schimbă! Ce înseamnă viteza medie și ce modificări noi apar pentru șoferi

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat noile reguli ce țin de siguranța rutiră. Iată ce ar trebui să știe toți șoferii din țara noastră și nu numai!

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat în cadrul unei conferințe de presă care sunt noile reguli importante pe care toți șoferii din țara noastră trebuie să le cunoască. Toate modificările la legislația rutieră aparțin proiectului intitulat „Siguranță în Trafic” care urmează să fie pus în transparență decizională.

Legislația rutieră se schimbă! Ce modificări noi apar pentru șoferi

Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a anunțat în cadrul conferinței de presă din 14 octombrie 2025 faptul că proiectul „Siguranța în trafic” vine în completarea dotărilor actuale ale Poliției Române și că acționează pe trei segmente de combatere: cea de constatare directă prin polițiștii de teren, cea de monitorizare a traficului prin cele 700 de camere mobile ale Poliției, precum și procesarea abaterilor semnalate de participanții la trafic.

Potrivit informațiilor regăsite în comunicatul de presă disponibil pe site-ul mai.gov.ro, printre măsurile anunțate se numără:

introducerea conceptului de viteză medie

introducerea unui mecanism de constatare a sancțiunilor

adaptarea valabilității permiselor de condcere în funcție de evaluările medicale

simplificarea procedurii de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară

crearea unui cadru flexibil pentru circulația pe benzile dedicate transportului public

digitalizarea și accesul facil al cetățeanului la serviciile în materie de înmatriculare și permis de conducere

lansarea invitației către asiguratori și conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea accidentelor fără victime atunci când nu există o înțelegere amiabilă

introducerea unui mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic

De asemenea, este important de menționat faptul că, la nivelul MAI, s-a demarat deja:

extinderea rețelei de monitorizare video și radar,

modernizarea echipamentelor Poliției Rutiere,

interconectarea bazelor de date pentru sancționarea automată a contravențiilor,

intensificarea acțiunilor operative de control în trafic.

„Din punct de vedere statistic, în continuare, România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, chiar dacă înregistrăm scăderi, de la o perioadă la alta, a numărului de morți și răniți grav, în accidente rutiere”, a motivat Bogdan Despescu necesitatea de a aduce schimbări la legislația rutieră.

Ce înseamnă viteza medie

Viteza medie este un concept care va fi implementat și în România, având drept scop determinarea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor pe un sector de drum. Măsura este deja aplicată în mai multe state din Uniunea Europeană, precum: Spania, Bulgaria, Austria și Țările de Jos.

„Introducem conceptul de viteză medie. Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de la un punct la altul pe un anumit sector de drum. Este un concept aplicabil în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania și Bulgaria, care a operaționalizat acest sistem la începutul lunii septembrie 2025”, a explicat secretarul de stat.

Mai exact, prin intermediul acestei măsuri, vehiculele sunt identificate la intrarea în sectorul monitorizat, iar la momentul ieșirii este comparat cu cel al intrării pentru a calcula viteza medie, scrie Hotnews. Astfel, după ce viteza medie a fost stabilită, autoritățile află care este comportamentul real al șoferilor, nu așa cum se întâmplă în prezent în cazul radarelor care stabilesc viteza punctuală într-un anumit loc de pe traseu.

