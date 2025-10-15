Antena Căutare
Home News Auto Legislația rutieră se schimbă! Ce înseamnă viteza medie și ce modificări noi apar pentru șoferi

Legislația rutieră se schimbă! Ce înseamnă viteza medie și ce modificări noi apar pentru șoferi

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat noile reguli ce țin de siguranța rutiră. Iată ce ar trebui să știe toți șoferii din țara noastră și nu numai!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 14:22 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:20
Galerie
Legislația rutieră se schimbă! Ce modificări noi apar pentru șoferi | Shutterstock.com

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat în cadrul unei conferințe de presă care sunt noile reguli importante pe care toți șoferii din țara noastră trebuie să le cunoască. Toate modificările la legislația rutieră aparțin proiectului intitulat „Siguranță în Trafic” care urmează să fie pus în transparență decizională.

Citește și: Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope

Legislația rutieră se schimbă! Ce modificări noi apar pentru șoferi

Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a anunțat în cadrul conferinței de presă din 14 octombrie 2025 faptul că proiectul „Siguranța în trafic” vine în completarea dotărilor actuale ale Poliției Române și că acționează pe trei segmente de combatere: cea de constatare directă prin polițiștii de teren, cea de monitorizare a traficului prin cele 700 de camere mobile ale Poliției, precum și procesarea abaterilor semnalate de participanții la trafic.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informațiilor regăsite în comunicatul de presă disponibil pe site-ul mai.gov.ro, printre măsurile anunțate se numără:

  • introducerea conceptului de viteză medie
  • introducerea unui mecanism de constatare a sancțiunilor
  • adaptarea valabilității permiselor de condcere în funcție de evaluările medicale
  • simplificarea procedurii de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară
  • crearea unui cadru flexibil pentru circulația pe benzile dedicate transportului public
  • digitalizarea și accesul facil al cetățeanului la serviciile în materie de înmatriculare și permis de conducere
  • lansarea invitației către asiguratori și conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea accidentelor fără victime atunci când nu există o înțelegere amiabilă
  • introducerea unui mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic

De asemenea, este important de menționat faptul că, la nivelul MAI, s-a demarat deja:

  • extinderea rețelei de monitorizare video și radar,
  • modernizarea echipamentelor Poliției Rutiere,
  • interconectarea bazelor de date pentru sancționarea automată a contravențiilor,
  • intensificarea acțiunilor operative de control în trafic.

Citește și: Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China

„Din punct de vedere statistic, în continuare, România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, chiar dacă înregistrăm scăderi, de la o perioadă la alta, a numărului de morți și răniți grav, în accidente rutiere”, a motivat Bogdan Despescu necesitatea de a aduce schimbări la legislația rutieră.

Ce înseamnă viteza medie

Viteza medie este un concept care va fi implementat și în România, având drept scop determinarea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor pe un sector de drum. Măsura este deja aplicată în mai multe state din Uniunea Europeană, precum: Spania, Bulgaria, Austria și Țările de Jos.

„Introducem conceptul de viteză medie. Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de la un punct la altul pe un anumit sector de drum. Este un concept aplicabil în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania și Bulgaria, care a operaționalizat acest sistem la începutul lunii septembrie 2025”, a explicat secretarul de stat.

Mai exact, prin intermediul acestei măsuri, vehiculele sunt identificate la intrarea în sectorul monitorizat, iar la momentul ieșirii este comparat cu cel al intrării pentru a calcula viteza medie, scrie Hotnews. Astfel, după ce viteza medie a fost stabilită, autoritățile află care este comportamentul real al șoferilor, nu așa cum se întâmplă în prezent în cazul radarelor care stabilesc viteza punctuală într-un anumit loc de pe traseu.

Polițiști de rutieră și șoferi în trafic
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Ce amendă riscă șoferii care parchează pe trotuar. Sunt vizați inclusiv cei care își lasă mașina în fața casei

Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope
Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China
Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x