Antena Căutare
Home News Auto Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China

Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China

Dacia a lansat în cursul acestei zile un prototip de mini-mașină electrică. Iată la ce preț ar putea fi achiziționată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 17:28 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 17:29
Galerie
Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică | Facebook

Marca low-cost Dacia a Renault a prezentat un prototip de mini-mașină mașină electrică. Acest autovehicul ar putea fi o alternativă competitivă pentru vehiculele electrițe chinezești low-cost.

Citește și: Când încep înscrierile pentru programul Rabla Auto 2025. Care este suma maximă de finanțare pentru mașinile electrice

La ce preț s-ar putea achiziționa noua mini-mașină Dacia electrică

Dacia a prezentat în cursul zilei de luni conceptul Hipster, o mini-mașină electrică de doar 3 metri lungime, care cântărește mai puțin de 800 de kilograme. Ar putea merge cu o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră și ar avea o autonomie de 150 de kilometri, conform unei surse.

Articolul continuă după reclamă

În general, o mașină medie parcurge sub 40 de kilometri pe zi, cu o viteză medie de 56 de kilometri pe oră.

Vehiculul ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană va fi de acord să creeze o nouă categorie de mașini mici. Prețul de achiziție al unui astfel de vehicul ar fi mai puțin de 15.000 de euro.

Citește și: Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar 5 luni de la lansare. Ce probleme are vehiculul

Dacia Hipster este, în prezent, cea mai scurtă mașină de pe piața din Europa, în condițiile în care modelul T03 de la Leapmotor este cu 62 cm mai lung.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacia a venit cu acest concept îndrăzneț pentru a susține mobilitatea locală: „Un concept al viziunii îndrăznețe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi. Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți”, a declarat CEO-ul Dacia, Katrin Adt.

Pentru a menține un cost minim, Dacia a simplificat modelul Hipster, astfel că are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale, iar în loc de mânere pentru deschiderea ușilor, ar avea curele. De asemenea, Dacia Hipster ar putea fi disponibilă doar într-o culoare, și anume gri-albastru, precum al prototipului prezentat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dacia își consolidează poziția pe piața europeană. Modelul Sandero a devenit numărul unu la vânzări

Conform sursei menționate anterior, Renault și Stellantis au condus o campanie pentru o nouă categorie de mașini mici în Uniunea Europeană - inspirată de modelul japonez Kei Cars -, care ar veni cu mai puține caracteristici obligatorii decât mașinile mari, în special în ceea ce privește siguranța. Cu toate acestea, ea ar rămâne destul de sigură pentru deplasările interurbane, dar ar fi reduse major prețul și greutatea.

Prețul mediu al mașinilor noi au crescut cu 63% între 2001 și 2020. Conform datelor Dacia, cumpărătorii europeni au nevoie de modele accesibile, pe care le pot descoperi într-o nouă categorie de mașini mici, însă există unele condiții pentru producerea lor.

Citește și: Cum arată Dacia Bigster. Primele imagini cu cel mai nou model produs la Mioveni

colaj dacia hipster 2025 prototip mini-mașină

„Reglementările vor impune, cu siguranță, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a declarat David Durand, director de design al mărcii Dacia.

Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Utilizarea compresoarelor de aer pentru amatori: ghid comple
(P) Utilizarea compresoarelor de aer pentru amatori: ghid comple
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața... Catine.ro
(P) De ce să alegi un Mercedes-Benz rulat? 3 avantaje care te vor convinge
(P) De ce să alegi un Mercedes-Benz rulat? 3 avantaje care te vor convinge
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate Gandul
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x