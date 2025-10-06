Dacia a lansat un prototip de mini-mașină electrică. Prețul Daciei Hipster ar putea concura cu ofertele din China

Dacia a lansat în cursul acestei zile un prototip de mini-mașină electrică. Iată la ce preț ar putea fi achiziționată.

Marca low-cost Dacia a Renault a prezentat un prototip de mini-mașină mașină electrică. Acest autovehicul ar putea fi o alternativă competitivă pentru vehiculele electrițe chinezești low-cost.

La ce preț s-ar putea achiziționa noua mini-mașină Dacia electrică

Dacia a prezentat în cursul zilei de luni conceptul Hipster, o mini-mașină electrică de doar 3 metri lungime, care cântărește mai puțin de 800 de kilograme. Ar putea merge cu o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră și ar avea o autonomie de 150 de kilometri, conform unei surse.

În general, o mașină medie parcurge sub 40 de kilometri pe zi, cu o viteză medie de 56 de kilometri pe oră.

Vehiculul ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană va fi de acord să creeze o nouă categorie de mașini mici. Prețul de achiziție al unui astfel de vehicul ar fi mai puțin de 15.000 de euro.

Dacia Hipster este, în prezent, cea mai scurtă mașină de pe piața din Europa, în condițiile în care modelul T03 de la Leapmotor este cu 62 cm mai lung.

Dacia a venit cu acest concept îndrăzneț pentru a susține mobilitatea locală: „Un concept al viziunii îndrăznețe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi. Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți”, a declarat CEO-ul Dacia, Katrin Adt.

Pentru a menține un cost minim, Dacia a simplificat modelul Hipster, astfel că are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale, iar în loc de mânere pentru deschiderea ușilor, ar avea curele. De asemenea, Dacia Hipster ar putea fi disponibilă doar într-o culoare, și anume gri-albastru, precum al prototipului prezentat.

Conform sursei menționate anterior, Renault și Stellantis au condus o campanie pentru o nouă categorie de mașini mici în Uniunea Europeană - inspirată de modelul japonez Kei Cars -, care ar veni cu mai puține caracteristici obligatorii decât mașinile mari, în special în ceea ce privește siguranța. Cu toate acestea, ea ar rămâne destul de sigură pentru deplasările interurbane, dar ar fi reduse major prețul și greutatea.

Prețul mediu al mașinilor noi au crescut cu 63% între 2001 și 2020. Conform datelor Dacia, cumpărătorii europeni au nevoie de modele accesibile, pe care le pot descoperi într-o nouă categorie de mașini mici, însă există unele condiții pentru producerea lor.

„Reglementările vor impune, cu siguranță, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a declarat David Durand, director de design al mărcii Dacia.