Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope

Românii se pregătesc din timp pentru sezonul rece. Iată cât ar putea economisi dacă achiziționează cauciucurile mai devreme anul acesta!

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 14:57 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 16:21
Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025

În urma unei analize efectuate recent de AutoEco s-a constatat faptul că cererea pentru anvelopele de iarnă a început să se resimtă din ce în ce mai mult cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut, atunci când inclusiv tarifele erau mai scăzute față de cele actuale.

În prezent, cererea se află într-o continuă creștere, atât pentru că temperaturile scăzute și-au făcut apariția încă din luna septembrie, cât și pentru că românii sunt mult mai reticenți și vor să evite aglomerația care, de obicei, ajunge la cote maxime în lunile noimebrie și decembrie.

Descoperă în rândurile de mai jos cât costă acum cauciucurile de iarnă în comparație cu anul 2024 și cât ar putea să mai crească inclusiv în următoarele două luni!

Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope

Experții în domeniul auto au observat faptul că șoferii au devenit din nou preventivi, așa cum se întâmpla în urmă cu mulți ani, majoritatea dintre ei achiziționându-și anvelopele dedicate sezonului rece înainte ca vremea să devină aspră și neplăcută.

Mai exact, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul de 35% pentru cele „all season”. Potrivit Antena 3 CNN, în prezent, cele mai căutate dimensiuni sunt cele pentru cele mai populare modele de autoturisme precum: Dacia Logan, Volkswagen Golf, Ford Focus, dar și pentru majoritatea SUV-urilor compacte.

„Clienţii sunt mai atenţi la siguranţă şi la costurile reale ale utilizării maşinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderenţă mai bună pe carosabil ud sau rece şi reduce distanţa de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, faţă de o anvelopă de vară. În acelaşi timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set şi eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită.

Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienţii care îşi echipează maşinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7 grade Celsius. Estimăm o creştere de 20-25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziţie raţional şi orientat spre prevenţie” a precizat directorul general al AutoEco, Costin Stan, într-un comunicat transmis pentru Agerpres.

Conform sursei, față de sezonul trecut, prețurile aferente anvelopelor de iarnă au crescut, în medie, cu 5% - 8%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la brandurile premium precum: Michelin, Continental, Bridgestone, pe fondul creșterii costurilor de producție și transport.

Totuși, și segmentul „mid-range” și „economy” în care se regăsesc branduri precum: Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, a înregistrat o creștere de 2-3%.

„În perioada de vârf, noiembrie - decembrie, preţurile pot urca suplimentar cu 10 - 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Clienţii care achiziţionează la începutul sezonului pot economisi între 100 şi 200 de lei pe set, în funcţie de marcă şi dimensiune” sunt informațiile care se mai arată în comunicat.

Specialiștii recomandă ca șoferii să ia în calcul montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius, chiar dacă nu a început încă să ningă.

„Alegerea anvelopelor potrivite înseamnă un nivel superior de siguranţă şi eficienţă, printr-o aderenţă mai bună şi un consum redus de combustibil. Testele arată că distanţa de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferenţă care poate preveni accidentele minore şi costurile aferente reparaţiilor”, sunt de părere experţii, mai scrie Antena 3 CNN.

