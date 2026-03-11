(P) Ce trebuie să știi despre uzura neuniformă a anvelopelor autoturismului

Uzura anvelopelor este un proces natural, dar atunci când aceasta devine neuniformă, poate indica o problemă serioasă de siguranță și eficiență. O anvelopă uzată într-o parte sau pe anumite segmente nu doar că îți reduce aderența și confortul la volan, dar poate și compromite stabilitatea mașinii, crescând riscul de acvaplanare sau derapaj.

Uzura anvelopelor este un proces natural, dar atunci când aceasta devine neuniformă, poate indica o problemă serioasă de siguranță și eficiență | freepik.com

Află în continuare de ce apare uzura neuniformă, cum o recunoști, ce probleme ascunde și cum poți preveni costurile inutile.

De ce se uzează anvelopele neuniform?

Există mai mulți factori care pot duce la uzura inegală a anvelopelor de autoturisme, iar aceștia pot acționa simultan sau izolat:

1. Presiunea incorectă

Una dintre cele mai frecvente cauze. Dacă ai presiune prea mică, marginile anvelopei se uzează mai repede. Dacă presiunea este prea mare, centrul benzii de rulare se tocește mai rapid. Este esențial să respecți valorile recomandate de producător.

2. Geometria roților (unghiurile direcției)

Unghiurile incorecte de convergență, cădere sau unghi de fugă pot cauza uzuri pe o parte a benzii de rulare sau uzuri în valuri. Defectele de geometrie apar adesea după lovirea unei borduri, a unei gropi sau după un accident.

3. Suspensia uzată

Componentele slăbite sau defecte (amortizoare, bucșe, brațe, rulmenți) afectează comportamentul roții pe șosea. Anvelopa nu mai stă uniform pe sol, iar uzura devine haotică.

4. Lipsa rotației periodice

Pe multe autoturisme, anvelopele față se uzează mai repede din cauza greutății motorului și a tracțiunii. Dacă nu le rotești la timp, vei avea un set cu uzură avansată și unul aproape nou – ceea ce duce și la dezechilibre în rulare.

5. Condus agresiv

Demarajele bruște, frânările dese sau virajele luate cu viteză excesivă accelerează uzura pe margini sau în anumite zone ale anvelopei, mai ales dacă stilul de condus este constant agresiv.

Cum recunoști uzura neuniformă?

Iată câteva semne clare că anvelopa nu se uzează uniform:

Uzură pe margini – presiune prea mică.

Uzură pe centru – presiune prea mare.

Uzură pe o parte (interior sau exterior) – problemă de geometrie.

Model de uzură în dinți de fierăstrău (scalopare) – amortizoare defecte.

Anvelopa face zgomot sau „bate” în timpul rulajului – uzură neregulată severă.

Este recomandat să inspectezi anvelopele lunar și să ceri opinia unui specialist dacă observi orice anomalie.

Ce riscuri implică?

Uzura inegală nu e doar o problemă estetică sau economică. Ea poate pune în pericol siguranța rutieră:

Adâncimea redusă în anumite zone afectează frânarea și aderența pe carosabil ud.

Instabilitate la frânare sau viraje, mai ales la viteze mari.

Zgomote sau vibrații la rulare, ce pot duce la defecte mecanice.

Creșterea consumului de carburant din cauza rezistenței la înaintare.

Cum previi uzura neuniformă?

1. Verifică presiunea lunar

Include roata de rezervă în verificare. Adaptează presiunea dacă mergi încărcat sau pleci la drum lung. Valorile corecte sunt trecute în manualul mașinii sau pe stâlpul ușii șoferului.

2. Fă geometria roților periodic

Specialiștii recomandă verificarea unghiurilor o dată pe an sau după orice impact serios (gropi, borduri, etc.). O reglare corectă poate prelungi durata de viață cu până la 20-30%.

3. Rotește anvelopele la fiecare 8.000–10.000 km

Mutarea roților față-spate ajută la uzura uniformă. Respectă indicațiile producătorului cu privire la tipul de anvelopă (simetric, direcțional sau asimetric).

4. Evită frânările și virajele agresive

Condu preventiv, frânează din timp și evită accelerările bruște. Acest stil reduce uzura și consumul de combustibil.

5. Fă reviziile la timp

Suspensia, direcția, frânele – toate afectează modul în care anvelopa rulează. Un amortizor slăbit îți poate reduce cu 50% viața unei anvelope noi.

Legătura cu sezonul și tipul de anvelopă

Anvelopele de vară și all season tind să se uzeze mai mult pe centru sau pe exterior, în funcție de stilul de condus și de temperaturi. În schimb, anvelopele de iarnă se pot toci mai repede pe margini dacă sunt folosite primăvara sau vara.

Pentru SUV-uri sau mașini electrice – care au greutate mai mare – uzura neuniformă este și mai comună, iar presiunea corectă devine esențială.

Concluzie

Uzura neuniformă nu este doar un inconvenient, ci și un semnal de alarmă. Dacă o detectezi la timp și acționezi corect, poți salva bani, îți prelungești durata de viață a anvelopelor și, cel mai important, îți protejezi siguranța la volan.

Pentru anvelope noi, adaptate sezonului și stilului tău de condus, consultă gama disponibilă pe AnvelopeRapid.ro – livrare rapidă, consultanță profesionistă și produse verificate cu garanție.