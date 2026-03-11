Mireasa, sezon 13. Claudia a dat cărțile pe față și a zis ce crede despre Daniel! Ce decizie a luat în privința relației lor

În ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Claudia a dat cărțile pe față și a zis ce crede despre Daniel, apoi a anunțat ce decizie a luat în privința relației lor.

Claudia se resemna ieri prin lacrimi pentru că ideea de Daniel și Diana o acapara! Doamna Melinda, Daniela și Giulia nu cred că Daniel o iubește pe Claudia, așa cum a declarat! Concurenta a avut tendința să stea singură, pe gânduri, abia putând să își stăpânească lacrimile.

După ce a spus tot ce a avut pe suflet, Claudia a anunțat ce a decis în privința relației cu Daniel, în ediția din 11 martie 2026.

În ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Claudia a dat cărțile pe față și a spus că se simte luată de fraieră.

Camerele de supraveghere au surprins-o pe Clauda stând singură în curte și plângând, semn clar că suferă enorm. Daniela, doamna Melinda și Giulia nu cred că Daniel o iubește pe Claudia, așa cum el a ținut să declare. Cele trei au stat de vorbă și au făcut schimb de impresii.

Claudia a prins curajul să spună tot ce are pe suflet, ba chiar a dat diferite exemple în care a văzut clar cum Daniel pare interesat de Diana.

„Pe mine nu mă compari cu alte femei, eu sunt Claudia și tu ești cu mine, nu cu alte femei. Sau te duci și gata. Mi-a picat fața!”, a mai zis Claudia, care a completa ulterior: „Simt că băiatul ăsta mă ia de fraieră!”.

Dureros e faptul că tânăra l-a surprins cum se uită la posteriorul Dianei.

În live, de față cu toți, tânăra a anunțat faptul că se desparte de Daniel și pune astfel capăt relației lor.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.