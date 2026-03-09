(P) Înainte să cumperi maşina, Pilot Garage îți spune tot ce trebuie să ştii

Antena Căutare
Piața auto second hand din România are oferte pe orice buget, dar vine la pachet cu un risc real: maşini vândute cu probleme ascunse, kilometri dați înapoi sau istorice de accidente nedeclarate. Un test drive nu îți arată ce se întâmplă sub capotă sau în structura de rezistență a caroseriei. 

Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 17:57
De aceea, o verificare auto inainte de cumparare realizată de o echipă de specialiști poate face diferența dintre o achiziție bună şi una costisitoare.

Pilot Garage este un centru specializat exclusiv în expertiza auto profesională, fără niciun interes în vânzarea sau repararea maşinilor. Asta înseamnă un singur lucru: raportul pe care îl primeşti după inspecție este 100% obiectiv.

Ce înseamnă o expertiză auto profesională?

Nu este o vizită la un mecanic cunoscut sau o privire rapidă pe sub maşină. Este o inspecție structurată, realizată cu echipamente profesionale, diagnoze OBD, testere dedicate, lifturi, bănci dinamice, de către o echipă de 4 ingineri specializati care lucrează simultan, fiecare pe o zonă distinctă a vehiculului.

Rezultatul este o expertiză completă în aproximativ 45 de minute, documentată într-un raport detaliat pe care îl primeşti imediat. Raportul este securizat cu cod QR unic, nu poate fi modificat sau falsificat şi poate fi folosit ca document oficial în negociere.

Ce verifică, concret?

Inspecția acoperă tot ce poate influența decizia de cumpărare sau valoarea maşinii. Principalele categorii includ:

  • Mecanica părților inferioare: amortizoare, frâne, direcție, transmisie, scurgeri de ulei sau lichide
  • Motorul: starea uleiului, sistemul turbo, răcire, zgomote, fum la eșapament, injectoare
  • Electronica OBD: erori active şi pasive ale calculatorului, airbag, ABS/ESP, cutie de viteze automată, climatizare
  • Caroseria şi vopseaua: urme de accident, reparații, tăblărie neoriginală, măsurători de grosime a vopselei
  • Testele tehnice: banc de frâne, test suspensii, test derapaj lateral, test DYNO pentru performanța motorului
  • Interiorul şi dotările: tapițerie, butoane, sisteme multimedia, airbag-uri, centuri de siguranță, mecanisme electrice
  • Anvelopele şi jantele: grosimea benzii de rulare, tipul şi sezonul anvelopei, starea jantelor
  • Exteriorul: faruri, stopuri, oglinzi, geamuri, etansări, balamale uşi

La pachetul complet Black Box se ajunge la 648 de zone verificate, incluzând sisteme de asistență la condus, camere 360 de grade, sisteme de parcare automată şi mulți alți factori rareori evaluați în inspecții obişnuite.

Ce primeşti după verificare?

La finalul inspecției primeşti un raport detaliat, scris pe înțelesul oricărui cumpărător. Fiecare problemă identificată este clar marcată, clasificată pe nivel de gravitate, minoră, importantă sau critică şi însoțită de recomandări concrete.

Pe baza raportului poți negocia prețul, renunța la achiziție sau continua cumpărarea cu toate informațiile clare în față. Mulți clienți recuperează valoarea inspecției în prima negociere de preț.

Raportul este securizat cu cod QR unic şi poate fi verificat online, nu poate fi modificat sau înlocuit, ceea ce îl face utilizabil şi ca document oficial în relația cu vânzătorul.

Pentru cine este recomandată verificarea?

Serviciile Pilot Garage se adresează unui spectru larg:

  • Cumpărătorilor de maşini second hand care vor să ştie exact ce achiziționează.
  • Vânzătorilor care vor să demonstreze transparență şi să justifice prețul cerut.
  • Persoanelor care vor o a doua opinie independentă înainte de reparații costisitoare.
  • Proprietarilor care vor să cunoască starea reală a propriei maşini.
  • Dealerilor auto, flotelor şi companiilor de leasing care au nevoie de evaluări profesionale repetitive.

Pilot Garage se află în Ilfov, Afumați, pe Şoseaua Bucureşti-Urziceni km 19.4, şi funcționează luni–sâmbătă între orele 8:00 şi 17:00. Poți suna sau scrie pe WhatsApp la 0735 745 745 sau trimite un email la [email protected]. Toate detaliile despre pachete, prețuri şi programare online le găseşti pe pilotgarage.ro.

