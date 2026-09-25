Muncim pentru bani, dar o bună parte din ei pleacă la stat înainte să apucăm să-i cheltuim. Apoi plătim din nou taxe când cumpărăm, când plătim facturi, când mergem în vacanță sau chiar când folosim banii deja taxați.

Nouă serie de reportaje în campania Observator „Legea banilor”, începând de azi, la Antena 1 | antena 1

Observator urmărește traseul leului câștigat cu greu de români, într-o nouă serie de reportaje din campania „Legea Banilor”.

Câți bani câștigăm și câți ne rămân cu adevărat? Cât luăm acasă după taxe și câți lei mai pleacă din buzunar atunci când începem să-i cheltuim? Și, mai ales, unde ajung banii pe care statul îi încasează de la noi?

Sunt întrebările de la care pornește noua serie de reportaje Observator. Jurnaliștii urmăresc, pas cu pas, drumul banilor românilor – de la salariu și până la cumpărăturile de zi cu zi – și arată cum se adună taxele pe traseu.

„Am urmărit drumul unui leu, de la salariu până la cumpărăturile de zi cu zi, și am descope-rit că statul își ia partea la aproape fiecare pas. Plătim taxe când muncim, când cumpărăm și când folosim servicii și chiar când facem economii. Statul român are taxe chiar și la pro-priile taxe. Dar dincolo de asta rămân întrebările: cât din banii noștri ajunge la stat și ce se întâmplă mai departe cu ei? Răspunsurile vin atât de la experți – economiști, sociologi, ex-perți în educație și sănătate –, cât și de la oameni.”, spune Mădălina Chițu, realizatoarea seriei.

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Din 100 de lei, doar 58 rămân la angajat

Primul episod începe chiar cu salariul. Fie că suntem angajați, pensionari, șomeri sau copii, o parte din banii care ajung în cont sau în portofel intră în aceeași pușculiță: bugetul statului.

Dintr-o sută de lei câștigați de un salariat, doar 58 de lei rămân acestuia, după plata impozitului pe venit și a contribuțiilor pentru pensie și sănătate. Iar taxarea nu se oprește aici.

Taxe peste taxe. Uneori, chiar taxe pe taxe

La fiecare pas al vieții de zi cu zi, statul își ia partea. Locuință, mâncare, igienă, transport, sănă-tate, haine, vacanțe, distracție sau economii – toate fac parte dintr-un circuit fiscal complex. Iar uneori, statul taxează chiar taxele pe care tot el le-a impus.

„Unde se duc banii noștri?”

Este întrebarea care apare firesc după ce urmărim traseul unui singur leu.

Cât colectează statul? Cât se întoarce în sănătate, educație, infrastructură sau alte servicii publice? Și cât de transparent este traseul banilor după ce aceștia ajung la buget?

Observator arată și cum funcționează alte mecanisme fiscale în Europa: de la taxe cu destinație clară până la sisteme de deduceri și regularizări prin care contribuabilii pot recupera anumite sume plătite în plus.

Reportajele „Legea banilor” se văd, în direct, începând din această seară, la Observator 19 An-tena 1. Acestea vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Ob-servator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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