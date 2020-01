ANALIZĂ: Piaţa de fuziuni şi achiziţii a numărat 110 tranzacţii în România în 2019, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, valoarea totală s-a ridicat la 4–4,4 miliarde de euro

Spre comparaţie, în 2018, numărul tranzacţiilor a fost de 98, iar în anul anterior, 106.

"2019 a reprezentat un an cu o activitate intensă pe piaţa de fuziuni şi achiziţii, numărul tranzacţiilor atingând un record al ultimului deceniu. După un debut slab într-un context particular, piaţa şi-a revenit începând cu trimestrul al doilea, iar numărul total de tranzacţii a sărit de 100. Notăm însă că tendinţa de a nu raporta valoarea acestora, pe care am observat-o şi în anii anteriori, a devenit mai accentuată: numai 24 de tranzacţii au avut valoare comunicată. În acest context, estimarea valorii pieţei a devenit mai degrabă un exerciţiu de evaluare indicativă pentru echipa noastră”, a spus Ioana Filipescu Stamboli, partener Corporate Finance, Deloitte România.

Nouă tranzacţii cu o valoare declarată sau estimată de minimum 100 de milioane de euro au fost anunţate anul trecut. În 2018, numărul acestora a fost de 14.

Printre cele mai mari tranzacţii ale anului 2019 a fost achiziţia de către grupul de investiţii PPF a Central European Media Enterprises (CME) cu activităţi în cinci state din regiune, care în România deţine PRO TV, de la compania americană AT&T (valoare necomunicată pentru România).