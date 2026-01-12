Descoperă ce a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce jumătate de Capitală a rămas fără căldură în zile cu ger, când meteorologii au anunțat temperaturi extrem de joase.

În noaptea de luni spre marți (12-13 ianuarie 2026) a fost cea poate geroasă noapte din acest an, cu temperaturi situate între -8 și -15 grade Celsius, potrivit estimărilor specialiștilor de la Agenția Națională de Meteorologie (ANM).

Când se dă drumul la căldură în București și ce a anunțat ministerul Energiei, Bogdan Ivan, după avaria de la CET Sud

Meteorologii au anunțat în perioada 12-14 ianuarie 2026 nopți geroase, acest lucru suprapunându-se cu avaria masivă de la CET Sud. În data de 4 ianuarie 2026, o avarie puternică s-a înregistrat și furnizarea agentului termic a fost afectată în sectoarele 2 și 3 și parțial în 4 și 5. Deși era anunțat faptul că se va da drumul la căldură în București luni, pe 12 ianuarie 2026, la ora 23:00, ulterior termenul a fost prelungit pentru data de 16 ianuarie 2026, ora 23.30. Cei care doresc să urmărească detalii despre starea de funcționare a rețelei o pot face prin intermediul aplicației Termoalert.

Având în vedere termenul atât de lung pentru rezolvarea lipsei de căldură din București și faptul că jumătate de București a rămas fără agent termic pe vremea geroasă din zilele 12-14 ianuarie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a făcut o declarație, în urma solicitărilor presei de a prezenta posibilele soluții pentru remedierea situație. Iată ce a declarat: „Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”.

Acesta a explicat faptul că anumite modernizări s-au făcut la rețea încă din anii trecuți, însă că nu e posibil „să repari în câteva luni de zile ce nu s-a făcut de 35 de ani în București”. În plus, acesta a apus că în prezent Termoenergetica are în continuare sute de kilometric de rețele de transport și distribuție vechi de peste 40-50 de ani, motiv pentru care sunt minim 15% pierderi pe rețea.

„Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încăzesc astăzi cu energie electrică, vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare a facturilor pe care îl plătesc oamenii, în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capital este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit news.ro, unde pot fi găsite mai multe informații.

„La următoarea noastră întâlnire, o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a afirmat Ivan.