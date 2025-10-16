Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record

Aurul a atins un nou record în octombrie 2025. Gramul de metal prețios a crescut semnificativ în ultima perioadă. Iată la ce preț a ajuns.

Strălucitor și mereu la modă, aurul a fost dintotdeauna un simbol al bogăției și al eleganței. Metalul prețios a reușit să cucerească inimile oamenilor cu aspectul său unic și rafinat. De asemenea, prețul său accesibil a atras o mulțime de cumpărători.

În ultimii ani, situația s-a schimbat radical. Aurul a devenit un moft pentru cei care își doresc să-l cumpere. Începând din octombrie 2025, aceștia trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru metalul prețios care a intrat în atenția investitorilor.

Persoanele care obișnuiau să achiziționeze până acum bijuterii din aur se gândesc de două ori înainte să calce într-un magazin cu astfel de produse. Un lucru este cert, brățările, inelele și colierele din aur au ajuns la un preț uriaș.

Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Ce record a atins

Prețul aurului a atins un nou record joi, 16 octombrie 2025, ajungând la 4.233,06 dolari uncia, în urcare cu 0,6%, după ce atinsese un maxim istoric de 4.241,77 dolari. Mai mult, metalul prețios a crescut cu 61% de la începutul anului.

Astfel, un gram a ajuns la 584 de lei, dublu față de acum doi ani. Factorii care au influențat la creșterea acestui metal prețios sunt: riscurile geopolitice, așteptările de scădere a dobânzilor și achizițiile băncilor centrale, conform digi24.ro.

De asemenea, se estimează că prețul aurului va crește semnificativ până la finalul anului, ajungând la 4.400 dolari uncia.

Părerile specialiștilor sunt împărțite. Analiștii de la Bank of America și Société Générale susțin că metalul prețios va costa 5.000 de dolari în 2026. Cei de la Standard Chartered estimează că aurul o să ajungă la o medie de 4.488 dolari, conform sursei citate mai sus.

Evoluția aurului din 2023 până în prezent

Prețul aurului a început să crească încă din anul 2023. În luna aprilie, gramul costa 290,91 lei, urmând să scadă ușor în septembrie (288 lei). În ianuarie 2024, metalul prețios ajunsese să coste 301 lei, conform cursului valutar.

De altfel, gramul de aur putea fi cumpărat la suma de 416 lei la începutul anului 2025.

Care este prețul argintului în 2025

Prețul argintului rămâne stabil în 2025, fiind de doar 53,07 dolari uncia. Acest metal prețios rămâne în preferințele oamenilor. Deși este considerat mai puțin valoros, argintul are propriul său farmec.