O femeie și-a ales un cadou din punga cumpărată de socru de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat

O femeie a fost pusă de socrul ei să își aleagă un cadou din punga cumpărată de el de la un magazin second hand. Nu mică a fost surpriza femeii atunci când a descoperit o adevărată „comoară”.

Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:22 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 18:32
Descoperă peste ce „comoară" a dat femeia

Este cunoscut deja faptul că gunoiul unora este bucuria altora, adică faptul că ceea ce unora nu le mai place sau nu le mai trebuie poate reprezenta un obiect folositor sau de valoare pentru altcineva. De asta s-a convins și o femeie, atunci când socrul a pus-o să își aleagă un cadou din punga cumpărată de el de la un magazin second hand. Nu mică a fost surpriza femeii atunci când a descoperit peste ce „comoară” a dat.

Aceata este incredibila situație prin care a trecut o femeie din Ontario, Canada. Într-o zi, socrul ei a venit la ea cu o pungă plină de obiecte, cumpărată de la un magazin second hand din zonă. Bărbatul a invitat-o să își aleagă un cadou și, fără să mai stea pe gânduri, femeia a acceptat. După ce s-a uitat ce produse sunt în pungă, ea a ales un inel auriu cu ceea ce părea să fie o perlă. Apoi, curioasă din fire, a dorit să afle mai multe despre darul primit.

Citește și: O femeie a cumpărat cu 19 lei o vază dintr-un magazin de vechituri. După 5 ani a aflat că a ținut în casă, de fapt, o comoară

„Socrul meu a cumpărat una dintre pungile acelea pline cu obiecte și ijuterii de la Value Village din Ontario, Canada. Ne-a lăsat pe toți să ne alegem câte ceva și acesta e obiectul pe care l-am ales eu. Poate cineva să îmi spună producătorul sau orice altă informație despre inel”, a fost mesajul publicat de femeie pe Reddit, unde a publicat și o fotografie cu bijuteria.

Nu a durat mult și internauții au reacționat, transmițând zeci de mesaje, aprecieri și comentarii. Deși nu a putut să fie identificat producătorul bijuteriei sau adevărata valoare a acesteia, mulți au ajuns la concluzia că este vorba despre un inel din aur cu perlă natural.

„O descoperire epică”, a scris cineva.

„Superb inel! Te-ai descurcat bine!”, a zis altcineva, lăudând alegerea femeii, potrivit yahoo.com.

Astfel, ceea ce părea să fie un simplu inel vechi cumpărat într-o pungă, la grămadă cu alte obiecte, s-a dovedit a fi o micuță „comoară” de preț, adică un inel vintage din aur cu perlă adevărată.

Nu de puține ori, cumpărătorii de produse second hand au parte de tot felul de descoperire interesante, de la bijuterii cu diamante de milioane de euro, haine de designer și piese de colecție și până la alte obiecte, râvnite la licitații și de către colecționari.

