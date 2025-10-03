(P) Cum să atragi și să păstrezi talentele din Generația Z: strategii pentru companii moderne

Generația Z – cei născuți între aproximativ 1995 și 2010 – a început să domine piața muncii, iar modul în care aleg și păstrează un loc de muncă este foarte diferit de generațiile anterioare.

Dacă ești angajator, trebuie să înțelegi că pentru această generație salariul nu mai este singurul factor de decizie.

Ei caută mai ales sens, flexibilitate, beneficii adaptate stilului lor de viață și oportunități reale de dezvoltare personală și profesională.

Pentru a reuși să atragi și să menții angajații din Generația Z, este nevoie de strategii adaptate comportamentului și așteptărilor lor. În continuare, vei descoperi cum poți construi un mediu de lucru care să răspundă acestor cerințe și să-ți ofere un avantaj competitiv în piața muncii.

Înțelege ce își dorește Generația Z de la angajatori

Generația Z a crescut într-o lume digitalizată, cu acces instant la informații și cu o atenție sporită pentru echilibru și autenticitate. Pentru ei, un job nu este doar un mijloc de a câștiga bani, ci și un spațiu în care se pot dezvolta și simți conectați la o misiune.

Principalele așteptări:

Flexibilitate – program hibrid sau remote, posibilitatea de a-și organiza munca în funcție de productivitate.

– program hibrid sau remote, posibilitatea de a-și organiza munca în funcție de productivitate. Transparență – comunicare deschisă și autentică, fără promisiuni goale.

– comunicare deschisă și autentică, fără promisiuni goale. Beneficii adaptate nevoilor reale – nu doar salariu, ci și sprijin pentru educație, sănătate și wellbeing.

– nu doar salariu, ci și sprijin pentru educație, sănătate și wellbeing. Posibilități de dezvoltare – acces la traininguri, certificări și programe de mentorat.

– acces la traininguri, certificări și programe de mentorat. Valori clare – interes pentru sustenabilitate, diversitate și responsabilitate socială.

Dacă reușești să le oferi aceste elemente, vei descoperi că Generația Z este extrem de loială și implicată.

Oferă flexibilitate și autonomie

Unul dintre aspectele esențiale pentru Generația Z este libertatea de a-și organiza activitatea. Spre deosebire de generațiile anterioare, acești tineri nu se simt atrași de rigiditatea programelor fixe sau de birocrația excesivă.

Ce poți face:

Introdu programul flexibil și opțiunea de lucru remote sau hibrid.

Încurajează autonomia și lasă-le libertatea de a-și gestiona sarcinile.

Creează un sistem de evaluare bazat pe rezultate și obiective clare, nu pe numărul de ore petrecute la birou.

Un angajat care simte că are control asupra timpului său va fi mai motivat și mai productiv.

Construiește un pachet de beneficii relevante

Salariul rămâne important, dar pentru Generația Z contează la fel de mult beneficiile extra-salariale. Acestea le arată că angajatorul se preocupă de bunăstarea lor generală, nu doar de performanța profesională.

Exemple de beneficii atractive:

Bonuri de masă pentru cheltuielile cu masa de prânz sau alte cheltuieli alimentare sau restaurante.

pentru cheltuielile cu masa de prânz sau alte cheltuieli alimentare sau restaurante. Carduri culturale pentru acces la evenimente, spectacole și cursuri.

pentru acces la evenimente, spectacole și cursuri. Carduri de vacanță pentru susținerea echilibrului viață-muncă și pentru experiențe memorabile.

pentru susținerea echilibrului viață-muncă și pentru experiențe memorabile. Abonamente medicale la clinici private.

la clinici private. Programe de wellbeing (sport, terapie, consiliere).

Pentru a răspunde diversității de nevoi din echipa ta, poți integra soluții flexibile, iar un exemplu bun sunt cardurile de masă, culturale sau de vacanță de la Pluxee România, care oferă libertate angajaților și, în același timp, ușurează administrarea beneficiilor pentru compania ta.

Investește în dezvoltarea profesională

Generația Z are o dorință puternică de a învăța continuu și de a progresa rapid. Dacă vrei să-i păstrezi, trebuie să le oferi instrumente de dezvoltare.

Strategii eficiente:

Bugete dedicate pentru traininguri, certificări și cursuri online.

Acces la programe de mentorat cu colegi mai experimentați.

Posibilitatea de a participa la conferințe și evenimente de networking.

Proiecte variate care să le dezvolte abilități multiple.

Atunci când văd că investești în evoluția lor, angajații din Generația Z devin mai loiali și mai implicați.

Creează o cultură organizațională autentică

Pentru Generația Z, cultura companiei contează la fel de mult ca salariul. Ei caută un loc de muncă unde se simt incluși, apreciați și unde valorile companiei se aliniază cu ale lor.

Cum construiești această cultură:

Definește valori clare și respectă-le în toate deciziile.

Încurajează diversitatea și incluziunea.

Promovează transparența și dialogul deschis.

Recunoaște meritele și sărbătorește reușitele, mari sau mici.

Un mediu autentic și sănătos creează angajați fericiți, care se implică natural în proiectele companiei.

Folosește tehnologia ca un aliat

Generația Z este prima generație născută în era digitală. Pentru ei, tehnologia nu este un „instrument”, ci o parte firească a vieții. Dacă vrei să le câștigi încrederea, trebuie să le oferi un mediu de lucru digitalizat.

Pași practici:

Utilizează aplicații și platforme pentru comunicare și colaborare.

Automatizează procesele repetitive pentru a le lăsa timp pentru sarcini creative.

Oferă acces la instrumente moderne – laptopuri performante, software actualizat, soluții cloud.

Un loc de muncă unde tehnologia facilitează munca, nu o îngreunează, va fi mult mai atractiv pentru această generație.

Pune accent pe wellbeing și sănătate mintală

Stresul și burnout-ul sunt probleme reale pentru tinerii din Generația Z. Ei sunt mult mai atenți la echilibrul dintre viața personală și cea profesională și așteaptă ca angajatorii să le ofere sprijin în acest sens.

Ce poți face:

Creează programe de wellbeing (sport, meditație, consiliere).

Încurajează pauzele regulate și respectarea timpului liber.

Oferă resurse pentru sănătatea mintală, cum ar fi ședințe de terapie sau platforme online de suport.

Atracția și retenția angajaților din Generația Z nu se mai rezumă la salariu. Ei caută un pachet complet: flexibilitate, beneficii relevante, oportunități de învățare, tehnologie modernă și o cultură organizațională autentică. Dacă vei reuși să creezi un mediu care să răspundă acestor nevoi, vei construi nu doar o echipă motivată, ci și o companie pregătită pentru viitor.

Fotografie de la Israel Andrade pe Unsplash.com