Nikita a ajuns de urgență la spital, după ce a fost bătută în Centrul Vechi al Capitalei. Ce s-a întâmplat mai exact

Nikita a trecut prin momente de coșmar în urmă cu doar două zile, după ce a ajuns de urgență la spital, în urma unei agresiuni violente în Centrul Vechi al Capitalei.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:33 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 17:34
Aceasta a povestit cum a fost la un pas de moarte, după ce un bărbat a amenințat-o cu un cuțit și a lovit-o cu bestialitate.

Potrivit declarațiilor Nikitei, totul a început în timp ce se afla într-un cunoscut club din Capitală. Un bărbat a început să îi vorbească urât și să o cheme la el, însă vedeta a refuzat orice contact.

„În dimineața asta era să fiu omorâtă. M-au scăpat polițiștii! Un bărbat nu mă lăsa deloc în pace, îmi tot zicea: «vino la mine, că altfel te omor». Nu m-am dus, iar când am ieșit afară a început să mă lovească, mi-a dat pumni în cap și a scos cuțitul”, a declarat Nikita pentru Spynews.ro.

Agresorul a urmărit-o pe vedetă în afara clubului și a continuat să o lovească în zona capului, feței și spatelui. Unul dintre prietenii Nikitei a intervenit la timp și i-a smuls cuțitul din mână agresorului, înainte ca situația să degenereze și mai mult.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au imobilizat pe bărbatul agresiv, în timp ce un echipaj de ambulanță i-a acordat primul ajutor vedetei. Nikita a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit scrisorii medicale pe care aceasta a transmis-o presei, Nikita prezintă multiple traumatisme la nivelul capului și al spatelui. Ea a fost supusă unui CT și unei ecografii abdominale, primind totodată un tratament medicamentos pentru ameliorarea leziunilor. „Poliția m-a scăpat de la moarte. Le mulțumesc oamenilor legii că m-au salvat. Acum am vânătăi în cap, am politraumatisme”, a mai spus artista.

În urma acestui incident, Nikita va fi nevoită să stea câteva zile la pat și să evite mișcările bruște, pentru a-și reveni complet după agresiunea care i-a pus viața în pericol.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8.
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026!
Citește și
