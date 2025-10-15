(P) Inflația nu-i oprește pe americani să cheltuiască mai mult de Black Friday, dar le schimbă strategia

Un studiu pe 1.000 de consumatori americani arată că inflația nu va estompa cumpărăturile de Black Friday în 2025, dar le va transformă radical: 75% dintre aceștia încep planificarea din septembrie, iar 64% folosesc inteligența artificială.

În ciuda inflației persistente, consumatorii americani nu renunță la tradiționalul shopping de Black Friday. Dimpotrivă, peste o treime (35%) plănuiesc să cheltuiască mai mult în acest sezon decât anul trecut, iar datele din 2024 demonstrează această tendință: în primele două ore ale Cyber Monday, americanii au cheltuit 15,8 milioane de dolari pe minut, stabilind un nou record.

Dar schimbarea fundamentală nu este în suma cheltuită, ci în modul în care consumatorii abordează această perioadă. Black Friday nu mai este o zi de nebunie în magazine, ci s-a transformat într-un maraton strategic, care începe din septembrie și se întinde până în decembrie.

Cifrele sunt clare: 75% dintre americani încep să-și planifice achizițiile de sărbători înainte de mijlocul lui noiembrie. Aproape o treime (29%) pornesc din septembrie, iar încă 22% se pregătesc din octombrie. Doar 12% mai așteaptă să înceapă planificarea în perioada tradiționala a lui Cyber Week, iar numai 3% lasă totul pe decembrie.

Asistentul AI, noul coechipier de shopping

Poate cel mai spectacular trend al Black Friday 2025 este ascensiunea inteligenței artificiale în procesul de cumpărare. Aproape două treimi dintre consumatori (64%) plănuiesc să folosească instrumente AI în acest sezon de sărbători.

Modul în care folosesc AI este revelator:

39% îl utilizează pentru a găsi oferte, compara prețuri și obține rezumate ale promoțiilor

28% cer recomandări personalizate de produse și idei de cadouri

Însă entuziasmul pentru AI scade semnificativ odată cu vârsta. Doar 19% dintre Generația Z și Millennials refuză să folosească AI pentru shopping, comparativ cu 36% dintre Generația X și 62% dintre Baby Boomers.

Pentru retaileri, mesajul este clar: optimizarea pentru AI nu mai este opțională. Brandurile trebuie să folosească marcaje schema, feed-uri de produse precise și chatbot-uri pentru a rămâne vizibile în această nouă eră a căutării asistate de inteligență artificială.

Ce îi atrage pe consumatori

Când vine vorba de conversie, americanii au prioritățile clare. Livrarea gratuită și de încredere domină detașat cu 44% din preferințe, urmată de reduceri procentuale substanțiale pe produse individuale (38%) și promoțiile de tipul „Cumpără unul, primești încă unul gratis” (38%).

Diferențele între generații sunt însă spectaculoase. Generația Z vânează reduceri procentuale masive pe articole scumpe. Millennials, mai sofisticați financiar, caută programe de loialitate și cashback care le aduc beneficii pe termen lung. Generația X răspunde mai bine la urgența reducerilor flash și a ofertelor limitate temporal. Baby Boomers, pragmatici și direct, consideră livrarea gratuită un standard de bază, nu un bonus.

Codurile de reducere adaugă un alt nivel de complexitate. Aproape jumătate dintre consumatori (43%) le folosesc dacă le găsesc ușor, dar entuziasmul variază dramatic: Millennials sunt vânători agresivi de coduri; 24% dintre ei le caută înainte de fiecare achiziție. La polul opus, Baby Boomers rămân sceptici față de această practică, deși 41% ar folosi un cod doar dacă procesul ar fi simplu.

Poate cel mai interesant fenomen este explozia serviciilor de plată în rate de tip „Buy Now, Pay Later”. O treime dintre consumatori (32%) plănuiesc să folosească aceste soluții pentru a-și permite cadouri mai scumpe.

Ce poate învăța România de la modelul american?

