Sergiu Deac și Tal Berkovich s-au întâlnit după finalul show-ului Chefi la cuțite. Cei doi concurenți au lămurit ce fel de relație există între ei după ce s-au afișat în ipostaze apropiate.

Sergiu Deac și Tal Berkovich sunt doi concurenți de la Chefi la cuțite sezonul 16 care s-au remarcat încă de la prime lor apariții.

În timp ce ea a obținut cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu și a reușit să ajungă aproape până în semifinală, el a perseverat zi de zi în echipa lui Chef Richard Abou Zaki și a reușit să ajungă în semifinală cu ajutorul lui Chef Alexandru Sautner care a considerat că el merită să treacă mai departe în marea competiție.

Deși parcursul lor în emisiune s-a încheiat la o distanță scurtă de timp unul față de celălalt, se pare că nu același lucru s-a întâmplat și cu drumul lor în viață, deoarece recent s-au postat pe internet gătind împreună și surprinzându-i cu adevărat pe fanii emisiunii.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-au afișat cei doi și cum au lămurit relația pe care o au în prezent.

Cum comentează Sergiu Deac imaginile cu Tal Berkovich. Ce spune despre legătura dintre ei

Sergiu Deac și Tal Berkovich s-au filmat recent împreună, iar fanii au început să intre la banuieli, crezând că cei doi formează un cuplu.

În imaginile apărute se observă cum cei doi petrec timp de calitate împreună, gătind și simțindu-se bine la unul dintre ei în bucătărie.

În timp ce Sergiu încerca să o facă atentă pe Tal cu privire la preparatul pe care au decis să îl gătească, ea se filma în timp ce dansa și zâmbea din tot sufletul.

„Poate ar trebui să marinezi peștele în loc să dansezi. Ce spui despre asta? ” i-a spus el în timp ce ea l-a întrebat serios dacă îi plac fetele, bătând un apropo subtil.

Nu doar conversația a ridicat un semn de întrebare în rândul fanilor, ci și faptul că cei doi se întâlnesc și se afișează fără rețineri pe internet.

Curioși să afle dacă între ei există mai mult decât o simplă relație de prietenie, internauții nu s-au sfiit să întrebe acest aspect în secțiunea de comentarii.

„Sunteți împreună?” a întrebat o fană care a și primit răspuns din partea lui Sergiu Deac.

„Noi gătim împreună. Și suntem prieteni” a spus acesta, urmând ca internauta să îi sfătuiască să se îndrăgostească, semn că le-ar sta bine împreună.

„Așa femeie frumoasă dansând și el toacă legumele” a mai spus o internaută, dând de înțeles că Sergiu nu ar trebui să rateze ocazia să treacă la nivelul următor al prieteniei.

Și Darius Ticmenov, colegul lor de la Chefi la cuțite a văzut postare și nu s-a abținut din a nu lăsa un comentariu cu emoticoane care râd.

Iată și postarea:

