Când revin elevii la școală după vacanța de Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară

Află când revin elevii la școală după vacanța de Paște și câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 10:00 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 14:36
Află când revin elevii la școală după vacanța de Paște și câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară 2026. | Shutterstock

Vacanța de Paște se apropie de final, iar elevii se pregătesc să se întoarcă din nou pe băncile școlii. După această pauză, urmează ultima perioadă de cursuri din anul școlar, înainte de mult așteptata vacanță de vară. Până la următoarea vacanță, cea de vară, mai sunt doar câteva săptămâni, însă acestea sunt extrem de importante pentru încheierea situației școlare.

Când revin elevii la școală după vacanța de Paște

După vacanța de Paște, elevii se întorc la cursuri miercuri, 15 aprilie. Odată cu această dată are loc și debutul ultimului modul de învățământ din anul școlar 2025-2026. Cursurile din acest an sunt programate să se încheie pe data de 19 iunie 2026. Astfel, elevii vor mai avea aproximativ nouă săptămâni de cursuri până la vacanța mare. După această etapă va începe cea mai lungă vacanță din an pentru elevi, iar noul an de învățământ va debuta în luna septembrie.

Perioada de după vacanța de Paște este esențială, mai ales pentru elevii care se află în anii terminali. Aceasta reprezintă ultima etapă din ciclul de învățământ al acestui an și are rolul de a consolida cunoștințele acumulate până acum. În același timp, este o perioadă în care elevii trebuie să fie mai concentrați ca oricând, deoarece notele obținute acum pot influența media finală.

Când începe școala după vacanța de Paște

Noua structură a Ministerului Educației impune o formulă diferită de împărțire a anului școlar, organizată pe module. Vacanța de Paște se încheie oficial marți, 14 aprilie, iar cursurile reîncep miercuri, 15 aprilie. Această dată marchează începutul modulului 5, ultimul din anul școlar 2025-2026.

Elevii vor merge la cursuri în perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026. În acest interval vor avea loc evaluările finale, recapitulările, precum și încheierea situațiilor școlare. De asemenea, elevii din anii terminali vor susține examenele naționale, cum ar fi Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat, care le vor influența parcursul educațional viitor.

Câte săptămâni mai sunt până la vacanța de vară
De la reluarea cursurilor și până la prima zi a vacanței de vară mai sunt aproximativ nouă săptămâni. Prima săptămână este una parțială, deoarece elevii vor merge la școală doar trei zile, însă ulterior urmează o perioadă continuă de activitate didactică.

Anul școlar 2025-2026 se încheie vineri, 19 iunie 2026. După această dată începe vacanța de vară, cea mai lungă vacanță din calendarul educațional. Elevii vor avea la dispoziție aproape trei luni de relaxare, timp în care pot merge în vacanțe, pot participa la activități recreative sau își pot dedica timpul pasiunilor personale.

Vacanța de vară nu este doar o perioadă de odihnă, ci și un moment important pentru dezvoltarea personală a elevilor. Mulți aleg să participe la tabere, cursuri sau activități extracurriculare, care îi ajută să-și descopere noi interese și abilități.

Elevii vor reveni la cursuri începând cu luni, 7 septembrie 2026, odată cu debutul noului an școlar 2026-2027. Până atunci, însă, urmează ultima etapă a acestui an școlar, care trebuie tratată cu seriozitate și responsabilitate pentru rezultate cât mai bune.

