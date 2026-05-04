Specia dispărută care ar putea fi readusă la viață. N-a mai fost văzută de peste 200 de ani

Compania Colossal Biosciences, care încearcă să reînvie mamutul lânos, a dezvăluit specia dispărută care ar putea fi readusă la viață în curând.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 15:20 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 15:23
Colossal Biosciences a devenit cunoscută pentru încercările de a aduce la viață mamutul lânos, specie dispărută de mii de ani.

Acum, compania vrea să învie un alt mamifer, de această dată dispărut de aproximativ 230 de ani, scrie Daily Mail.

Specia a fost vânată până la dispariție de către oameni, un destin pe care l-au avut numeroase alte animale.

Dar, cu noi tehnologii, unii experți vor să reînvie aceste animale dispărute.

Specia dispărută care ar putea fi readusă la viață de către Colossal Biosciences e antilopa albastră. Această specie de antilopă trăia în sudul Africii până acum aproximativ 230 de ani.

Antilopa albastră a fost vânată până la dispariție pentru pielea sa specială, ce avea o nuanță de argintiu albastru. Cu o înălțime de aproximativ 1.2 metri, antilopa albastră era mai mică decât antilopele moderne. Dar avea coarne mari, curbate, care puteau ajunge până la 65 de centimetri lungime.

Colossal Biosciences a prezentat un plan ambițios de a readuce această specie pierdută. Compania intenționează să modifice genetic rudele vii ale antilopei albastre, respectiv antilopele roan și sable. Astfel, compana poate crea un hibrid care să semene cât mai mult cu specia dispărută.

Aceeași tehnică a fost utilizată recent pentru a recrea lupul dire wolf, la aproximativ 12.000 de ani după dispariția sa.

De ce e importantă antilopa albastră

Compania ar fi lucrat deja la acest proiect de 2 ani. Experții susțin că au făcut deja progrese importante. Deși nu există încă un calendar clar pentru readucerea speciei, compania caută zone din Africa de Sud unde animalele ar putea fi reintroduse în sălbăticie.

Antilopa albastră ocupă un loc special în istorie, fiind considerat primul animal modern care a fost exterminat complet de oameni. A avut un rol important în ecosistemele de pajiști din sud-vestul Africii de Sud timp de mii de ani. Dar ultimul exemplar a fost ucis în jurul anului 1800, la doar 34 de ani după ce specia fusese documentată științific pentru prima dată.

Ben Lamm, CEO și cofondator al Colossal Biosciences, afirmă că proiectul reprezintă un pas major atât pentru companie, cât și pentru conservarea biodiversității.

El subliniază că tehnologiile dezvoltate, de la editarea genomului până la metodele de reproducere, pot fi aplicate la scară largă pentru protejarea altor specii și ecosisteme.

Metoda controversată folosită de companie nu readuce de fapt specia originală. Ci creează un hibrid modificat genetic care reproduce trăsăturile cheie ale acesteia. Cercetătorii au reconstruit genomul antilopei folosind un specimen istoric dintr-un muzeu suedez. Apoi l-au comparat cu genomurile antilopelor actuale pentru a identifica genele specifice.

Astfel, au reușit să identifice caracteristicile genetice responsabile pentru dimensiunea mai mică, culoarea blănii și modelul facial distinctiv.

Următorul pas constă în introducerea acestor modificări genetice într-un embrion de antilopă existentă, care va fi implantat într-o mamă surogat. Aceasta va da naștere unui pui cu trăsături similare antilopei albastre. Un progres important în acest proces îl reprezintă capacitatea de a transforma celule adulte în celule stem pluripotente, capabile să devină orice tip de țesut.

Unii experți consideră că aceste inițiative sunt mai degrabă experimente ambițioase decât soluții reale pentru conservare. Cu toate acestea, susținătorii proiectului cred că, dacă e realizată responsabil, „de-extincția” ar putea deveni un instrument important în protejarea biodiversității globale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

