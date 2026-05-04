„Super pantoful” care ar putea fi interzis în competiții. De ce e considerat o amenințare

În ultima perioadă, alergătorii au doborât mai multe recorduri de viteză, care au rezistat uneori și zeci de ani.

Potrivit experților, se pare că aceștia au fost ajutați nu doar de antrenamentele intense, ci și de „super pantoful” controversat din lumea sportului, scrie Daily Mail.

Recent, Sabastian Sawe a realizat primul maraton competitiv sub 2 ore, o reușită istorică.

În timpul maratonului, Sawe a purtat ADIZERO Adios Pro Evo 3, unii dintre cei mai ușori pantofi sport din istorie.

„Super pantoful” care ar putea fi interzis în competiții e echipat cu plăci din fibră de carbon și straturi groase de spumă. Acestea sunt asemănătoare unor „saltele”, care le permit alergătorilor să se deplaseze mai rapid folosind mai puțină energie.

Studiile au arătat că acești pantofi sport pot îmbunătăți eficiența alergării cu până la 4 procente. Ceea ce reduce timpul nu doar cu secunde, ci chiar cu minute întregi.

Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze, experții încep însă să își exprime îngrijorarea că acești pantofi ar putea deveni o formă de „dopaj tehnologic”.

Shaun Creighton, fost alergător olimpic de distanță lungă și în prezent avocat specializat în drept sportiv, a declarat că acești pantofi sunt, fără îndoială, dispozitive care îmbunătățesc performanța în mod real.

Creighton consideră că e puțin probabil ca un maraton sub 2 ore să fi fost posibil fără apariția acestor tehnologii. El subliniază că rolul organismelor de reglementare e acum să stabilească limite tehnice suficient de stricte pentru a păstra maratonul ca o competiție a performanței umane, nu a designului de încălțăminte.

Controversa a început în 2019. Atunci, Eliud Kipchoge a devenit primul om care a alergat distanța unui maraton în mai puțin de 2 ore. Performanța sa a fost însă contestată, deoarece purta modelul Nike Alphafly, o inovație recentă la acel moment.

Pantoful, descris de unii cercetători drept „cel care a schimbat alergarea”, ar fi oferit o creștere a vitezei de aproximativ 3.4%. Ceea ce, pe distanța unui maraton, poate însemna o diferență de 2 până la 3 minute. Adică suficient pentru a transforma o cursă rapidă într-un record mondial.

Ca reacție, World Athletics a introdus reguli noi. A interzis pantofii cu talpă intermediară mai înaltă de 40 milimetri sau cu mai mult de o placă din fibră de carbon.

Producătorii au răspuns rapid, însă, și au lansat modele conforme cu regulamentul, dar optimizate la limită pentru a maximiza performanța. Impactul asupra sportivilor de elită a fost imediat. în 2019, 31 din cele 36 de locuri de pe podium la maratoanele majore au fost ocupate de atleți care purtau modele Vaporfly de la Nike.

Ce efecte are „super pantoful”

Cercetările confirmă acum că beneficiile nu sunt limitate doar la sportivii de top. Atât amatorii, cât și profesioniștii pot obține îmbunătățiri semnificative. Potrivit cercetătorilor, acești pantofi returnează mai eficient energia. Reduc efortul depus și permit alergătorilor să mențină viteze mai mari pentru perioade mai lungi. Totuși, efectele nu sunt uniforme. Există „super-respondenți”, care beneficiază mult mai mult decât alții.

Un efect secundar important e că performanțele actuale nu mai pot fi comparate direct cu cele dinainte de 2019. Diferențele tehnologice sunt similare cu cele dintre echipamentele din alte sporturi, cum ar fi rachetele de tenis din lemn versus cele moderne sau bâtele de baseball din aluminiu față de cele din lemn.

Deși unii antrenori și sportivi consideră că acești pantofi sunt o evoluție pozitivă și îi recomandă tuturor celor care își doresc să-și depășească limitele, criticii susțin că avantajele inegale și dependența de acces și sponsorizare pot distorsiona competiția. În opinia lor, chiar dacă acești pantofi respectă regulile actuale, pot contraveni spiritului sportului, în care rezultatele ar trebui să reflecte în primul rând pregătirea, rezistența și strategia atletului.