Rezultate Bacalaureat 2026 după contestații: Lista completă a notelor din toate județele

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 au fost publicate după contestații. Vezi rata de promovare, numărul mediilor de 10 și ce urmează pentru absolvenți.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 au fost publicate după contestații. Vezi rata de promovare, numărul mediilor de 10 și ce urmează pentru absolvenți. | Hepta

Au fost publicate rezultatele finale la Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor. Notele definitive au fost afișate atât în centrele de examen, cât și online, pe platforma Ministerului Educației. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Mihai Damian, iar odată cu publicarea rezultatelor se încheie oficial sesiunea iunie–iulie a examenului de Bacalaureat.

Rezultate Bacalaureat 2026 după contestații

Mediile afișate sunt definitive și nu mai pot fi modificate. Absolvenții care au promovat examenul își pot ridica diploma de bacalaureat și își pot continua demersurile pentru înscrierea și admiterea la facultate, în condițiile stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.

Potrivit datelor oficiale, peste 97.000 de candidați au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea din acest an. Dintre aceștia, 92.502 sunt absolvenți ai promoției curente, iar rata de promovare a depășit pragul de 80%, una dintre cele mai ridicate din ultimii ani.

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Și în 2026 au existat numeroși elevi care au obținut performanța maximă. Un număr impresionant de absolvenți au încheiat examenul cu media generală 10, reușind să obțină nota maximă la toate probele scrise. Aceștia se numără printre cei mai buni candidați ai promoției și vor avea un avantaj în procesul de admitere la facultățile unde media de la Bacalaureat reprezintă criteriul principal de departajare.

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Lista completă a notelor din toate județele

La polul opus, aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul în această sesiune. De asemenea, 69 de candidați au fost eliminați din examen după ce au încercat să fraudeze una dintre probele scrise, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației.

Ministerul Educației a publicat duminică, 12 iulie 2026, pe site-ul oficial, rezultatele finale, după reevaluarea lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Odată cu afișarea notelor definitive, procesul de evaluare pentru sesiunea iunie–iulie este considerat încheiat.

După publicarea rezultatelor finale, liceele pot începe procedura de eliberare a diplomelor de bacalaureat. Ministerul Educației a precizat că unitățile de învățământ pot emite diplomele numai după finalizarea soluționării contestațiilor și după primirea rezultatelor definitive.

În cazul elevilor care nu au depus contestații, procedura administrativă s-a încheiat odată cu expirarea perioadei de depunere a cererilor de recorectare. Aceștia și-au putut ridica diploma de bacalaureat începând cu 10 iulie, fără a mai aștepta afișarea rezultatelor finale.

Diploma de bacalaureat certifică promovarea examenului național și reprezintă unul dintre principalele documente necesare pentru înscrierea la programele de licență din România. În perioada următoare, universitățile vor desfășura sesiunile de admitere, iar pentru numeroase facultăți media obținută la Bacalaureat va conta decisiv în clasamentul candidaților.

Astfel, publicarea rezultatelor finale marchează începutul unei noi etape pentru absolvenții de liceu, care își pot continua studiile în învățământul superior sau își pot planifica următorii pași în carieră.