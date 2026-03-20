A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

Chuck Norris a murit joi, 19 martie, după o urgență medicală. Actorul avea 86 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de familia lui.

Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 16:10 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 16:56
Chuck Norris, campionul de arte marțiale care a devenit un star al filmelor de acțiune și a jucat rolul principal în serialul de succes „Walker, Texas Ranger”, a murit joi, 19 martie 2026.

Chuck Norris a fost internat joi într-un spital din Hawaii, iar familia sa a publicat vineri un comunicat prin care a anunțat că acesta a decedat, potrivit variety.com.

Anunțul trist al familiei lui Chuck Norris: „Pentru lume, a fost un practicant de arte marțiale, actor și un simbol al forței”. Actorul a murit la 86 de ani

„Cu inimile îndurerate, familia noastră anunță trecerea fulgerătoare în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață (joi). Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă putem spune că era înconjurat de familie și împăcat", a transmis familia legendei Chuck Norris.

„Pentru lume, a fost un practicant de arte marțiale, actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre. Și-a trăit viața cu credință, determinare și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă importantă asupra vieților a atâtor oameni”, se mai arată în anunțul familiei.

Faimosul actor a fost internat la spital, iar totul s-a întâmplat brusc. O sursă care vorbise cu Chuck miercuri a spus că acesta se antrenase și era într-o dispoziție bună.

Ca star în filme de acțiune, Norris avea un grad de credibilitate pe care majoritatea celorlalți nu îl puteau egala. Nu numai că a jucat alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon” (cunoscut și sub numele de „Return of the Dragon”), dar era un adevărat campion de arte marțiale, deținând centura neagră la judo, centura neagră de gradul 3 la Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră de gradul 5 la karate, centură neagră de gradul 8 la Taekwondo, centură neagră de gradul 9 la Tang Soo Do și centură neagră de gradul 10 la Chun Kuk Do.

Norris a fost extrem de prolific la sfârșitul anilor 1970 și în anii 1980, jucând în filmele „The Delta Force” și „Missing in Action”, „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) și „Firewalker” (1986).

