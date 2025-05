Cine va moșteni averea de peste 24 de milioane de lire a lui Liam Payne. Artistul a murit fără testament

Liam Payne a murit fără testament și abia acum s-a aflat ce se întâmplă cu averea lui de 24 de milioane de lire sterline.

Moartea lui Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, continuă să cutremure lumea muzicii la șase luni după tragedie. Artistul, care a decedat pe 16 octombrie 2024, la doar 31 de ani, după ce a căzut de la balconul unui hotel din Argentina în urma unui consum excesiv de alcool și substanțe interzise, a lăsat în urmă o avere impresionantă de peste 24 de milioane de lire sterline, dar și numeroase speculații legate de posibilii moștenitori.

Citește și: Arestare în cazul decesului lui Liam Payne. Un bărbat a fost reținut sub acuzația de a-i fi furnizat droguri celebrului cântăreț

Cine va moșteni averea impresionantă a lui Liam Payne

Potrivit documentelor din instanță, Liam Payne nu a lăsat un testament, astfel, averea sa, inițial estimată la aproape 29 de milioane de lire sterline, dar redusă după achitarea datoriilor și cheltuielilor la peste 24 de milioane de lire sterline, va fi gestionată de Cheryl Cole, fosta parteneră a cântărețului și mama fiului lor în vârstă de opt ani.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, numele avocatului specializat în drept muzical, Richard Bray, apare în documente, notează dailymail.co.uk.

Potrivit legii britanice a succesiunii în lipsa unui testament, întreaga avere ar putea fi direcționată către fiul său, Bear. În schimb, actuala iubită a lui Liam, Kate Cassidy, ar putea rămâne fără niciun ban, în ciuda declarațiilor ei de după moartea artistului, în care susținea că plănuiau să se căsătorească.

Citește și: Au fost găsiți vinovații în cazul decesului lui Liam Payne. Cine sunt inculpații și cum ar fi influențat sfârșitul artistului

Liam Payne își adora fiul și îl numea „mini eu”

Despre Bear, unicul lui copil, la care ar putea ajunge toată averea cântărețului, Liam Payne făcea declarații cu câteva luni înainte de a se stinge.

„Nu am primit încă <<șosete de tată>>. O să vorbesc cu fiul meu în curând, ceea ce mă entuziasmează foarte mult. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Crește atât de repede acum. E un băiat mare și pare un mini eu. De parcă avem nevoie de încă un eu în lume”, spunea Liam Payne într-un clip postat pe Instagram, când împlinea 31 de ani, notează profm.ro.

În anul 2016, Liam Payne începea o relație cu Cheryl Cole, iar un an mai târziu deveneau părinți. În 2018, însă, s-au despărțit. În 2022, într-un interviu pentru People, solistul vorbea cu dragoste despre fiul său.

„Îl văd de două ori pe săptămână, uneori de trei ori. Și mă asigur că atunci când ne întâlnim, are parte de mine prezent 100%. Nu stau pe telefon și nu sunt cu gândul în altă parte. Îmi place să-i ofer aceste momente și este important. Are nevoie de asta în viața lui. Are nevoie de tatăl său în viața lui, iar eu sunt fericit că se uită la mine ca la un supererou. Sper să rămână așa”, spunea el, citat de sursa menționată mai sus.