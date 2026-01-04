Cine este Delcy Rodriguez, liderul interimar al Venezuelei. Cum se raportează la SUA

Delcy Rodriguez a preluat atribuțiile de președinte interimar al Venezuelei. Ce a cerut imediat după numirea în funcție.

În urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale într-o operațiune a forțelor americane, vicepreședinta Delcy Eloína Rodríguez Gómez a preluat atribuțiile de președinte interimar „pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a Națiunii”.

Potrivit Reuters și CNN, decizia Camerei Constituționale a Curții Supreme din Venezuela a venit în contextul tensiunilor internaționale, dar și al disputelor legate de legitimitatea puterii de la Caracas, Venezuela intrând astfel într-o nouă criză politică majoră.

Citește și: Donald Trump a anunțat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Care e motivul

Cum a reacționat Delcy Rodriguez după ce a preluat funcția de lider interimar al Venezuelei

Articolul continuă după reclamă

Deși președintele american a afirmat că Delcy Rodriguez a fost „învestită” în funcția de președinte și că ar fi „dispusă să facă” ceea ce administrația Trump consideră necesar pentru „a readuce Venezuela la gloria de odinioară”, aceasta a contrazis spusele lui și a susținut că Nicolás Maduro este și va rămâne singurul președinte al țării chiar dacă în prezent nu se mai află fizic la putere.

Mai mult decât atât, potrivit CNN, ea a cerut „eliberarea imediată” a cuplului și a condamnat operațiunea de capturare, catalogând-o drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional, dar și a suveranității Venezuelei.

„Facem apel la popoarele marii patrii să rămână unite, pentru că ceea ce s-a făcut Venezuelei i se poate face oricui. Acea folosire brutală a forței pentru a frânge voința poporului poate fi aplicată împotriva oricărei țări”, a declarat aceasta în fața Consiliului, într-un discurs transmis de postul public VTV.

Citește și: Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

Cine este Delcy Rodriguez, liderul interimar al Venezuelei

În vârstă de 56 de ani, Delcy Rodriguez s-a născut la Caracas și a studiat dreptul la Universitatea Centrală din Venezuela. De mai bine de 20 de ani, ea este una dintre figurile principale ale chavismului, mișcarea politică fondată de Hugi Chavez pe care Maduro a condus-o până în prezent după moartea inițiatorului în 2013.

De-a lungul timpului ea a ocupat numeroase funcții-cheie alături de fratele său, Jorge Rodriguez care în prezent este președintele Adunării Naționale, chiar dacă la bază, de profesie, aceasta este avocat.

Între 2013 și 2014, Delcy Rodriguez a fost ministru al Comunicațiilor și Informațiilor, iar până în 2017 a ocupat funcția de ministru de externe, apărând guvernul lui Maduro în fața criticilor internaționale legate de derapajele democratice și acuzațiile de încălcări ale drepturilor omului, scrie Observator News.

În 2017, președinta interimară a Venezuelei a ocupat funcția de președintă a Adunării Naționale Constituante, iar un an mai târziu a fost numită vicepreședintă, funcție pe care a păstrat-o inclusiv în cel de-al treilea mandat care a început pe 10 ianuarie 2025.

Citește și: Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an

Potrivit News.ro, simultan cu funcția de vicepreședinte, aceasta deține și funcțiile de ministru al finanțelor și al petrolului (2024-2025), devenind astfel o figură cheie în gestionarea economiei Venezuelei, fapt care i-a conferit o influență semnificativă asupra sectorului privat al țării.

În momentul numirii sale în 2018 în funcția de vicepreședinte, Maduro a descris-o drept „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluţionară şi încercată în mii de bătălii”.

Citește și: Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa