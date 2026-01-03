Antena Căutare
Donald Trump a anunțat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Care e motivul

Președintele american Donald Trump a anunțat faptul că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Află mai multe informații.

Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 11:35 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 13:12
Descoperă care este motivul pentru care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat | sursa foto: Profimedia

La primele ore ale dimineții zilei de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, explozii puternice s-au auzit la Caracas, capitala Venezuelei. Au văzut văzute avioane zburând la joasă altitudine și au fost raportate explozii puternice. Ulterior, președintele american, Donald Trump, a anunțat faptul că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Donald Trump a anunțat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară

Sâmbătă, pe 3 ianuarie 2026, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decretat starea de urgență și a pus în aplicare toate planurile de apărare națională, după ce explozii au fost auzite în Caracas, capitala țării și s-a anunțat faptul că au fost înregistrate atacuri.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, a transmis guvernul Venezuelei, care a solicitat totodată comunității internaționale să denunțe această acțiune pe care a catalogat-o ca fiind „o încălcare a dreptului internațional, ce pune în pericol milioane de vieți”, explicând totodată faptul că este vorba despre „o agresiune imperialist” ce poate arunca America Latină în haos.

Ulterior, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj prin care a anunțat faptul că Statele Unite ale Americii au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, fiind totodată scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soţia sa şi transportat cu avionul în afara ţării. Această operaţiune a fost realizată în colaborare cu forţele de ordine americane. Vor urma detalii”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit news.ro.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat faptul că Maduro a fost arestat și urmează să fie judecat în America, dar și că nu este prevăzută o altă acțiune în Venezuela acum, motiv pentru care acțiunea militară a încetat, odată ce președintele Venezuelei a fost capturat.

colaj foto cu donald trump si nicolas maduro

Conflictele dintre cele două state au crescut pe fondul acuzațiilor aduse de Statele Unite, care îl acuză pe Maduro că ar conduce o rețea internațională de trafic de droguri. Este, de asemenea, acuzat de trafic de influență și alte fapte de corupție, ce afectează inclusiv SUA. Americanii au pus inclusiv o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru cel poate oferi detalii ce pot duce la arestarea liderului din Venezuela.

